Bản tin Hình sự: Cảnh sát phát hiện hàng chục người sinh hoạt ‘Hội thánh Đức Chúa trời’

TPO - TIN NÓNG ngày 19/5: Bắt tạm giam Hải idol vụ đoàn xe sang dừng giữa đường chụp ảnh; Giả danh Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản người đi đường; Truy tố thêm bị can liên quan vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Bankland...

Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Hải (SN 1996, trú huyện Gia Lộc) và Vương Đình Trường (SN 2004, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, trên trục đường Bắc – Nam, đoạn qua địa phận xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc), Phạm Đức Hải (hay Hải idol) có hành vi xúi giục một số đối tượng khác cùng thực hiện hành vi sử dụng ô tô đỗ xe giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang để chụp ảnh. Vụ việc khiến dư luận bức xúc vì gây mất trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Tùng (35 tuổi, quê Bình Thuận) về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thông qua mạng xã hội, Tùng quen một đối tượng tên Sang (chưa rõ lai lịch) làm nghề buôn bán ở cửa khẩu tỉnh Tây Ninh. Thông qua Sang, người đàn ông tên L. nhận chở hàng thuê cho Tùng. Hằng ngày, Sang gửi cho Tùng các loại hàng lậu kèm danh sách, số điện thoại người nhận, số lượng hàng hoá cụ thể để vận chuyển đi giao cho khách.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khoa Minh (19 tuổi, ngụ quận 8) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Minh khai nhận đã rủ thanh niên tên K. đến Khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức) và đóng giả làm Cảnh sát hình sự để chặn các xe không có gương chiếu hậu, người điều khiển không đội nón bảo hiểm. Minh mặc áo khoác có in logo Công an nhân dân và mang theo còng số 8 nhằm mục đích để người dân lầm tưởng là cán bộ công an.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo liên quan Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland (gọi tắt Công ty Bankland). Đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Vân (SN 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, cũng liên quan đến vụ án này, 5 bị can khác bị truy tố về cùng tội danh trên.

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với những người liên quan và xác minh để xử lý vụ việc một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời". Trước đó, từ nguồn tố giác về việc có nhóm người truyền đạo trái phép tại một căn nhà ở khu phố Tân Phú. Khi kiểm tra, căn nhà khóa trái, buộc cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp nghiệp vụ để vào bên trong. Tại căn phòng tầng 3, lực lượng chức năng phát hiện 21 người (có 2 trẻ em dưới 6 tuổi) đang sinh hoạt các nội dung và hình thức liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa trời”.

Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa bàn giao đối tượng Sung Văn Gấu (SN 1979, ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) cho Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) để điều tra xử lý. Gấu là đối tượng bị truy nã từ năm 2002 về hành vi trộm cắp tài sản… Cụ thể, Gấu và Cút Văn Lơi ở bản Na Tao, xã Pù Nhi đến khu vực chăn thả trâu bò của người dân ở bản Cơm, xã Pù Nhi, giáp biên giới Việt Nam - Lào bắt trộm một con bò sau đó vượt biên sang bản Nặm Ngặn, Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ 4 đối tượng về các hành vi “Tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trước đó, quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại căn nhà ở Tứ Liên (Tây Hồ) phát hiện, thu giữ và giám định tổng số ma túy trong vụ án gồm: 3.215 viên ma tuý tổng hợp; 54,78 gram heroin; 38,863 gram ma tuý đá; 67,522 gram ma tuý ketamin; 54,411 gram MDMA; 4 gói nước vui và 2 cái coóng.