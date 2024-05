Bản tin Hình sự: Nhiều người bị lừa hàng tỷ đồng vì tham gia nhóm 'gái gọi' trên Telegram

TPO - TIN NÓNG ngày 18/5: Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng; Bắt đối tượng tráo mã QR thanh toán của các cửa hàng kinh doanh; Tạm giữ hình sự người xúc phạm, đánh vào mặt CSGT...

Công an thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo 6 tỷ đồng. Trước đó, ông K. (70 tuổi) nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người này nói ông mở tài khoản tại chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội với 59 triệu đồng; đồng thời thông báo ông K. đang bị công an điều tra vì sử dụng số tiền nêu trên để buôn ma túy và đã giao dịch 6 tỷ đồng. Đối tượng yêu cầu nạn nhân bán hết tài sản, vay mượn đủ số tiền 6 tỷ đồng chuyển cho cơ quan công an để không bị xử lý.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Việt Yên phát hiện đối tượng Lê Văn Lập, (SN 2002, ở phường Tự Lạn, thị xã Việt Yên) có hành vi dán đè mã QR của mình lên mã QR code thanh toán các cửa hàng tạp hóa, quán thịt lợn và photo trên địa bàn thị xã Việt Yên với mục đích chiếm đoạt số tiền của người mua hàng. Khi người mua hàng dùng điện thoại vào App chuyển tiền quét mã QR để giao dịch chuyển khoản ngân hàng thì sẽ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng Lập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quang (40 tuổi, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 40 tuổi ở tỉnh Quảng Nam không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm và đánh vào vùng mặt cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Phan Minh Thuận (44 tuổi - Thuận Nồi Đất), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 (toạ lạc phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế” với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Cụ thể, trong quá trình chuyển nhượng đất, khi làm hợp đồng, Thuận nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.

Công an TP Hà Nội cảnh báo về việc các đối tượng lừa đảo lập trang Facebook với danh nghĩa Cao đẳng CSND để lợi dụng tâm lý của những người bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất và gây dựng niềm tin với các nạn nhân bị lừa, từ đó dẫn dắt các nạn nhân thay vì đến công an trình báo mà nhờ các đối tượng giả danh hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về, như vậy nạn nhân lại bị “dính bẫy lừa đảo” lần hai.

Công an quận Tây Hồ tiếp nhận đơn trình báo của 1 phụ nữ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là mời mời nạn nhân ứng trước tiền thanh toán hộ công ty, bỏ ra nhiều tiền thanh toán đơn hàng thì được nhận % hoa hồng nhiều, bỏ ít thì được ít. Cụ thể, các đối tượng đã lừa cho bị hại lao vào việc đặt cọc thanh toán thật nhiều tiền, rồi nêu lý do không cho bị hại rút tiền ra nữa, muốn rút ra thì phải đóng thêm vào, rồi lại có lý do chưa rút được tiền ra, đến khi bị hại nhận ra mình bị lừa đảo thì gần 4 tỷ trong tài khoản gồm cả tiền của mình lẫn tiền đi vay.

Công an TP Nam Định đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Anh (SN 2001) và Nguyễn Xuân Hà (SN 2000, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng lập hơn 50 nhóm Telegram "gái gọi" với hơn 25.000 thành viên tham gia, gắn với tên tỉnh, thành phố trên cả nước và đăng tải hình ảnh các cô gái gợi cảm lên các nhóm để tìm khách... Khi có khách liên hệ, Anh sẽ yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc như: đặt nhân viên, tiền taxi... nhận được tiền, đối tượng xóa toàn bộ tin nhắn giao dịch, cắt liên lạc. Từ tháng 9-2023 đến nay, các đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.