Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bịa chuyện bị cướp để lấy tiền tiêu xài

Anh Đ. (35 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được lời mời tham gia làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng online sẽ được hưởng hoa hồng. Ở đơn hàng đầu tiên, anh Đ. nạp 12,5 triệu đồng và được nhận lại 14 triệu đồng. Thấy công việc dễ dàng, anh Đ. đã nạp thêm 50 triệu đồng để làm đơn hàng VIP 2. Tuy nhiên người đàn ông không rút được tiền ra. Các đối tượng yêu cầu anh Đ. phải nạp thêm mới cho rút tiền hoa hồng và tiền gốc. Nạn nhân đã chuyển gần 2,5 tỷ đồng nhưng không rút được tiền.

Công an quận 1 (TP HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Tuấn (38 tuổi), Bùi Đức Thắng (52 tuổi, cùng quê Vĩnh Phúc) về hành vi “Môi giới mại dâm”; Hong Jungpyo (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Bùi Viện và phát hiện em T.N.P.T. (15 tuổi) đang bán dâm cho ông Hong Jungpyo.

Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt giữ 14 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, thu giữ 10 xe máy, trị giá hơn 200 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng lợi dụng sơ hở trông coi của bảo vệ, người dân tại các chung cư và địa điểm công cộng, nhóm thanh thiếu niên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, bán lấy tiền chơi game và tiêu xài.

Đêm 15/5, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) làm nhiệm vụ trên QL 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Khánh, phát hiện nam thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, lao thẳng xe vào tổ công tác nhằm “thông chốt” khiến trung tá Hoàng Quang V. bị gãy chân. Lực lượng chức năng đã khống chế nam thanh niên đưa về trụ sở Công an huyện để phục vụ điều tra làm rõ.

Công an huyện Vân Đồn đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Văn Can (SN 1986, trú tại xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Trước đó, Can đi xe máy qua đoạn đường liên thôn thuộc xã Bình Dân thì thấy anh S. (SN 1979, trú tại thôn Đồng Cống) cùng vợ và chị gái, em gái đang cuốc đất trồng keo. Lời qua tiếng lại Can dùng cây tre nhặt được gần đó đánh vào phần phía sau bên trái cổ của anh S. khiến anh ngã ra đất rồi bất tỉnh. Sau khi điều trị tại bệnh viện nạn nhân tử vong.

Đ.B.T (SN 2001, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bịa ra việc bị 6 nam giới đi trên 3 xe máy cướp tài sản tại khu vực đường đê trước số 142 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Tài sản bị cướp gồm 1 chiếc túi đeo chéo, bên trong có 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu đen, đã qua sử dụng và 50.000.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản là 56.150.000 đồng. Số tiền trên T. đã dùng tiêu xài cá nhân.

Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Quốc Quân, còn gọi là Quân “Idol” (SN 1991, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Quân "Idol" cùng đồng bọn bị bắt giữ liên quan đến việc vận chuyển trái phép 10 kg ma túy.

Công an TPHCM đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình. Trước đó, Công an Đồn cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Ngô Thạch Hảo (35 tuổi, quê Long An) vận chuyển trái phép 246 điện thoại iPhone các loại chứa trong một valy và một ba lô từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.