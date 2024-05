Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay khi đang đi bộ

TPO - TIN NÓNG ngày 13/5: Vừa ra tù đã mang súng đi cướp giật; Bắt người phụ nữ ở Kiên Giang lừa 20 tỷ đồng; Hoa khôi 'đánh ghen' giúp bạn bị khởi tố; Tạm giữ ô tô tải chở hàng lậu trị giá hơn 1,3 tỷ đồng...

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Ngọc Quý (24 tuổi, quê Bình Dương) và Trịnh Đình Thanh Tú (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Quý là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF), học khóa 2018, chuyên ngành Luật kinh tế và từng đăng quang hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019. Quý và Tú lao vào túm tóc, dùng tay, chân đánh đập người phụ nữ tại sảnh chung cư khi được bạn nhờ đánh ghen hộ.

Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi hàng lậu tại khu vực Thị xã Tịnh Biên (An Giang). Cụ thể, qua kiểm tra ô tô tải tổ công tác phát hiện 31.500 bộ quần áo; trên 20.700 linh kiện quạt; trên 800 sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng; hơn 6,6 tấn cà phê hạt… Ước tổng giá trị hàng hóa trên 1,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang (38 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trang đến nhà bà N.T.Q (ngụ TP. Rạch Giá) nói có nhiều khách đang vay vốn tại một ngân hàng thương mại có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Trang hỏi vay bà Q. để đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi. Do tin tưởng Trang, từ tháng 1/2021 - 8/2022, Trang đã nhiều lần vay tiền bà Q. số tiền trên 20 tỷ đồng.

Công an huyện Châu Thành (An Giang) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thế Vương (40 tuổi), để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản". Vương rủ Ngô Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên) đi cướp tài sản của người đi đường. Phát hiện anh S. (54 tuổi, trú huyện Châu Thành) đi xe máy chở theo vợ và con gái, trên cổ có đeo sợ dây chuyền vàng, Hiếu điều khiển xe máy áp sát để Vương giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Khi bị anh S. khống chế, Vương lấy súng mang theo trong người ra đe dọa. Rất may, anh Sơn nắm được súng trên tay Vương và tri hô người dân xung quanh tới giúp đỡ bắt giữ, còn Hiếu lên xe tẩu thoát.

Tối 13/5, Bùi Văn Thuận đến nhà anh trai là Bùi Văn H. (75 tuổi) trú cùng xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Thuận đã dùng hung khí đâm ông H. tử vong tại chỗ. Hai người hàng xóm (một người đàn ông trên 60 tuổi và người phụ nữ gần 50 tuổi) vào can ngăn cũng đã bị Thuận đâm trọng thương. Sau khi gây án, Thuận nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ba Phúc (SN 1992, trú tại phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Phúc là nghi phạm điều khiển xe máy cầm dao chém đứt cánh tay anh Đ.T (SN 1993) khi nạn nhân đang đi bộ trên đường cách đây ít hôm. Sau khi gây án đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được một số người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Quân đội 108 điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giam Nguyễn Văn Thọ (SN 2003, trú huyện Tân Châu) về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, Thọ bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thọ. Quá trình điều tra, Công an TP Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ Thọ.