Bắt 2 người môi giới thiếu nữ 15 tuổi bán dâm cho du khách nước ngoài

TPO - Mỗi lần môi giới bán dâm thành công cho các vị khách, Tuấn và Thắng hưởng lợi 400 nghìn đồng/người/lượt.

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Tuấn (38 tuổi), Bùi Đức Thắng (52 tuổi, cùng quê Vĩnh Phúc) về hành vi “Môi giới mại dâm”; Hong Jungpyo (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Qua công tác quản lý địa bàn, khuya 4/5, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Bùi Viện và phát hiện em T.N.P.T. (15 tuổi) đang bán dâm cho ông Hong Jungpyo.

Tại căn phòng khác trong khách sạn này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện T.T.N. (27 tuổi) vừa bán dâm cho một người Hàn Quốc chưa rõ lai lịch.

Mở rộng điều tra, ngày 5 và 6/5, Công an quận 1 đã bắt được 2 người môi giới bán dâm là Đỗ Văn Tuấn và Bùi Đức Thắng.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Thắng khai, tối 4/5, cả 2 gặp ông Hong Jungpyo và một người đàn ông Hàn Quốc không rõ lai lịch đi trên đường Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) nên tiếp cận hỏi 2 vị khách có nhu cầu massage hay mua dâm không.

Khi 2 du khách Hàn Quốc đồng ý, Tuấn và Thắng đưa họ ra công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại đây, Tuấn gọi điện thoại cho chị N., còn Thắng gọi điện thoại cho em T. đến công viên gặp khách để khách xem mặt, thỏa thuận giá cả.

Sau đó, Tuấn thỏa thuận việc mua bán dâm với giá là 1,4 triệu đồng/lượt/người (đã bao gồm tiền thuê phòng) và 2 vị khách đồng ý.

Về số tiền 2,8 triệu đồng, Tuấn và Thắng khai sau khi trả tiền phòng và chia cho các cô gái bán dâm thì cả 2 được hưởng lợi 400 nghìn đồng/lần môi giới. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trước đó Tuấn và Thắng đã nhiều lần môi giới cho em T. và chị N. đi bán dâm cho khách.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.