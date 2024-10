Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị khởi tố về tội tham ô tài sản

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An về tội danh "Tham ô tài sản".