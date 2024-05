Bản tin Hình sự: Nam thanh niên rủ bé gái đến dự sinh nhật rồi xâm hại tình dục

TPO - TIN NÓNG ngày 13/5: Nghi vấn chồng trầm cảm tấn công vợ và hai con; Một phụ nữ bị đâm chết giữa đường ở Hà Nội; Tóm gọn nhóm đối tượng bắt cóc phó giám đốc đòi chuộc 10 tỷ đồng...

Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ 2 người tử vong, 2 người nguy kịch là thành viên trong gia đình ở khu đô thị Sala. Nạn nhân tử vong được xác định là người đàn ông 40 tuổi và bé gái 3 tuổi; người phụ nữ 35 tuổi và bé trai 7 tuổi bị thương. Bước đầu xác định người đàn ông bị trầm cảm khoảng một tháng nay và đã dùng hung khí tấn công vợ cùng 2 con rồi nhảy lầu tự tử.

Công an TP HCM bắt giữ thêm 11 đối tượng trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” do Lê Thị Như Ngọc (44 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu. Bà Ngọc thuê các đối tượng khai thác trái phép hơn 11.000m3 cát và vận chuyển về bãi tập kết để sàng lọc tạp chất. Sau đó, các đối tượng vận chuyển sang bãi thuê tại Cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triệu tập nam tài xế taxi L.V.D. (34 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) đến làm rõ thông tin tố giác người này "chặt chém" du khách nước ngoài. Trước đó, hai du khách nước ngoài từ Sa Pa - Lào Cai về Hà Nội và xuống phố Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm. Sau đó họ lên taxi BKS 30E-11... về phố Chợ Gạo. Mặc dù quãng đường không xa nhưng tài xế này lấy tới 500.000 đồng. Điều đáng nói, hai vị khách nước ngoài để quên hộ chiếu trên xe và khi quay ra lấy thì tài xế tiếp tục đòi thêm 500.000 đồng.

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc người phụ nữ bị sát hại trên địa bàn xã Minh Trí. Theo thông tin camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 3h ngày 13/5, tại đường đi ra hồ Đồng Đò. Trong đoạn video, người phụ nữ bị nam giới mặc áo trắng khống chế giữa đường, dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Đến khi có người dân can ngăn, đối tượng mặc áo trắng vẫn không chịu dừng lại và tiếp tục tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ các đối tượng bắt cóc một phó giám đốc công ty ở Cần Thơ, đòi tiền chuộc. Trước đó, gia đình anh M.V.C. (phó giám đốc một công ty tư vấn, thiết kế, thi công ở TP Cần Thơ) trình báo đến Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) về việc anh C. bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc liên hệ với gia đình anh đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc.

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã khởi tố Nguyễn Văn Dũng (SN 2001) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dũng mặc trang phục Quân đội nhân dân Việt Nam cấp hàm trung úy đến quán cà phê gặp bà C. và “nổ” là Trợ lý quân lực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, hứa sẽ làm thủ tục điều chuyển con trai bà C. về đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên. Khi đối tượng nhận 15 triệu đồng của bà C. thì bị công an bắt quả tang. Mở rộng vụ án, Dũng thực hiện 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt 104 triệu đồng.

Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can Trần Tuấn Kiệt (SN 2005) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Kiệt và bé gái 13 tuổi ở cùng xã có quen biết nhau. Kiệt nhắn tin mời bé gái đến nhà dự sinh nhật. Trưa 8/5, bé gái đến nhà Kiệt chơi. Kiệt đưa bé gái vào phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp cục nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương bắt giữ 21 đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề thông qua trang web “One789.net”. Kết quả điều tra bước đầu xác định, riêng trong ngày 10/5, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.