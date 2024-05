Vụ cả gia đình thương vong ở TPHCM: Nghi vấn chồng trầm cảm tấn công vợ và hai con

TPO - Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người chồng 40 tuổi bị trầm cảm đã tấn công vợ và 2 con rồi nhảy lầu tự tử.

Trưa 13/5, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ 2 người tử vong, 2 người nguy kịch được phát hiện trong khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức).

Hai người tử vong được xác định là người đàn ông 40 tuổi và bé gái 3 tuổi. 2 người bị thương gồm 1 phụ nữ 35 tuổi và bé trai 7 tuổi. Trong đó, người đàn ông và người phụ nữ là vợ chồng. Hai nạn nhân còn lại là con của họ.

Từ các chứng cứ ban đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông bị trầm cảm khoảng một tháng nay. Rạng sáng cùng ngày, ông này đã dùng hung khí tấn công vợ và 2 con rồi nhảy lầu tự tử.

Trước đó vào rạng sáng 13/5, người dân đi tập thể dục trong khu đô thị Sala nghe tiếng động mạnh ở khu vực trước tòa nhà Sarina 1.

Một số người đến kiểm tra và phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nghi rơi lầu nên trình báo cho nhân viên bảo vệ và cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Qua kiểm tra căn hộ của người đàn ông ở tầng 4, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ, một bé gái và một bé trai bị thương nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong trước đó.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.