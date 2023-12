Nghi án mẹ trầm cảm sát hại con trai 1 tuổi rồi tự tử

TPO - Tại căn nhà thuê ở phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An, Bình Dương), người cha phát hiện con trai 1 tuổi nằm bất động, trong khi người vợ máu chảy ở cổ tay.

Trưa 12/12, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp lực lượng chức năng TP.Thuận An tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hai mẹ con thương vong tại căn nhà thuê trên đường Bình Chuẩn 60 (phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An).

​Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bé trai tên L.N.G.H. (1 tuổi), còn chị N.T.P. (34 tuổi) bị thương.

​Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh L.V.V. (chồng chị P.) phát hiện vợ bị thương ở cổ tay còn bé H. nằm bất tỉnh trên giường ngủ nên đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, bé H. đã tử vong trước khi nhập viện, còn chị P. được cấp cứu kịp thời. Ngay sau đó, ông V. đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc trên.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Thuận An nhanh chóng đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, người mẹ trầm cảm dẫn tới sát hại con rồi tự tử. Tại hiện trường, vùng cổ của bé trai có vết bầm do tác động ngoại lực.