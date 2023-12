Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau

TPO - Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được nghi phạm gây thảm án khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Ngày 4/12, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, lực lượng công an tỉnh Cà Mau đã bắt được nghi phạm gây thảm án khiến 3 người trong gia đình ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) tử vong.

Theo nguồn tin, nghi phạm là chồng sau của chị P.L.K. (38 tuổi – 1 nạn nhân trong vụ việc).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 13h30 ngày 4/12, chị P.T.V. (37 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau về nhà cha mẹ ruột ở ấp Láng Cùng, thấy nhà khóa cửa và phát hiện có mùi hôi trong nhà.

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Sau khi phá cửa, chính quyền địa phương và hàng xóm vào nhà kiểm tra, phát hiện 3 người tử vong, gồm: ông P.V.S. (69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cha chị V.); bà T.T.G. (68 tuổi, mẹ chị V.) và P.L.K. (38 tuổi, chị gái chị V.).

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Cái Nước, phối hợp với VKSND tỉnh tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.