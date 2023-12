Bản tin Hình sự: Cho người lạ đi nhờ xe, người phụ nữ bị sát hại và cướp tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 9/12: Phát hiện ma túy, nhiều dao súng trên xe bán tải; Khởi tố, bắt ông dượng làm cháu gái có thai 27 tuần tuổi; Cho người lạ đi nhờ xe, người phụ nữ bị sát hại và cướp tài sản...

Lò Văn Ngân (SN 1988, Lai Châu, đối tượng nghiện ma túy) đi nhờ xe máy của bà Cư Thị D (SN 1969, Lào Cai) theo hướng từ Lai Châu sang Sa Pa. Khi đến khu vực vắng vẻ, đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi cướp đi 1 xe máy, 1 điện thoại và 410.000 đồng. Công an thị xã Sa Pa đã bắt giữ Ngân khi hắn đang chạy trốn tại khu vực biên giới thuộc phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Liên quan đến việc hai phạm nhân là Phan Công Thành (36 tuổi) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi) trốn khỏi trại giam Xuân Hà, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ được 2 phạm nhân khi hai phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã khởi tố, bắt tạm giam Diệp Đen (48 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, Diệp Đen là ông dượng (chồng bà cô) của em T.T.N.D (SN 2007), lợi dụng lúc người nhà đi vắng, Diệp Đen đã 2 lần gọi em D sang nhà mình để quan hệ tình dục. Sau mỗi lần quan hệ tình dục, Diệp Đen cho em D 100.000 đồng. Thời điểm bị phát hiện sự việc, em D đã mang thai 27 tuần tuổi.

Ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963, cựu chiến binh, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) đã nộp đơn khởi kiện, yêu cầu TAND huyện Tuy Đức bồi thường hơn 28,6 tỷ đồng vì oan sai. Theo nội dung đơn kiện, ông Võ bị TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt 2 năm tù giam, bà Thưởng (vợ ông Võ) bị tuyên 2 năm tù cho hưởng án treo. Quãng thời gian bị tuyên phạt, vợ chồng ông Võ đưa ra các căn cứ để chứng minh phần thiệt hại do bị kết án oan sai hơn 28,6 tỷ đồng.

Công an Bình Thuận đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô cực lớn tại khu vực Ngách Đào Giữa (thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình). Khu vực khai thác khoáng sản trái phép này nằm trong rừng sâu. Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận và lực lượng chức năng phải đi bộ, lội rừng hàng cây số mới tới địa điểm khai thác trái phép.

Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Tuấn Linh (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Hợp (20 tuổi) và Trần Cường (27 tuổi) để điều tra về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, sử dụng ma túy, Linh và Cường thuê phòng, sống chung với cô gái 20 tuổi trong khách sạn để lên kế hoạch đi cướp giật, trộm cắp. Cả nhóm bị công an tóm gọn vì hình xăm ở chân phải của cô gái.

Kiểm tra xe bán tải do Nguyễn Nhật Hào (25 tuổi, Tây Ninh) là tài xế, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận thấy Hào có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đã test ma túy. Kết quả Hào dương tính với ma túy nên lực lượng công an đưa Hào cùng 6 thanh niên trên xe về trụ sở để làm việc. Kiểm tra nhanh ma túy, cả 6 thanh niên đi cùng trên xe bán tải cũng dương tính. Kiểm tra xe, lực lượng Công an còn phát hiện trong xe có 4 khẩu súng, nhiều mã tấu, dao, rựa và ma túy dạng khay.