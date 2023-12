Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn chuyện nhắc đi tiểu, một người bị đánh tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 8/12: Hai phụ nữ tử vong, một cháu bé bị thương trong vụ nổ gây sập nhà ở Ninh Bình; Đối tượng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh rất nguy hiểm và manh động; Mâu thuẫn chuyện nhắc đi tiểu, một người bị đánh tử vong...

TAND tỉnh Kiên Giang sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Tuấn Kiệt (SN 1992) bị truy tố về tội giết người. Theo hồ sơ, trong lúc chờ Kiệt đi mua hải sản, cha Kiệt là ông Bình định đi tiểu trước trụ sở phòng giáo dục thì gặp Trần Lê Nhựt và được người này chỉ chỗ đi vệ sinh phía bên trong. Do say rượu nên khi ông Bình quay ra thì bị té ngã bị thương ở chân và ông Bình cãi nhau với Nhựt. Kiệt thấy vậy, nghĩ là cha mình bị đánh nên từ chỗ bán hải sản đi đến dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Nhựt. Lúc này, ông Huỳnh Vân Phồn, Dũng và một người nữa đang ngồi nhậu gần đó nghe được sự việc nên đi sang can ngăn thì bị nhiều người đánh...Trong lúc đánh nhau, Kiệt dùng tay phải đánh vào vùng mặt ông Phồn làm ông Phồn ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống đường nhựa. Kiệt tiếp tục dùng chân phải đá mạnh vào vùng mặt ông Phồn làm ông Phồn bất tỉnh rồi tử vong sau đó.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định tặng bằng khen đột xuất cho tập thể Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau và 3 cá nhân (trong đó có một Chỉ huy Công an huyện Cái Nước, 2 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự). Đồng thời, UBND tỉnh cũng trao thưởng số tiền 40 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Anh Trần Phi Th (SN 1983) ra cửa phòng trọ nghe điện thoại thì bất ngờ bị viên đạn găm trúng vùng ngực, gục xuống. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Sau đó, ông H.Đ.T (SN 1973) đến cơ quan công an trình diện và cho biết vào tối 7/12, tại chòi cất vó bên sông ông này đã dùng súng tự chế bắn con chuột trên đống đá, cạnh dãy nhà trọ của nạn nhân. Ít phút sau khi nổ súng, ông T nghe tiếng tri hô có người trúng đạn.

17h ngày 7/12, một vụ nổ xảy ra tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau tiếng nổ, căn nhà trong xóm bắt đầu phát khói lửa, mái nhà, cửa, và tường xây gạch vỡ vụn, bay ra khắp nơi. Vụ việc khiến 2 phụ nữ thiệt mạng và 1 cháu bé bị thương. Được biết, ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ đã được một gia đình thuê lại, sau đó họ đã mướn các nạn nhân đến làm công việc. Lực lượng chức năng Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại CNS. Phiên tòa phúc thẩm được mở vì có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo đối với bản án sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên trước đây. Bản án phúc thẩm tuyên giảm án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chủ tịch HĐTV CNS) từ 3 năm 6 tháng tù còn 3 năm tù.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V) và ông Chu Đình Hiệp (phó Giám đốc) để điều tra về các sai phạm xảy ra ở đây.

Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam Lại Thế Việt (21 tuổi, TP Hải Phòng) về hành vi “Cướp tài sản”. Bị can Việt là một trong hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh. Công an xác định đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm, manh động, liều lĩnh, có sử dụng vũ khí để gây án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan sai phạm về vốn đầu tư công hơn 299.000 USD ở Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" đốt căn nhà trong hẻm 259 Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 10, TP HCM) nên người dân tri hô. Thấy vậy, đối tượng này chạy sang căn nhà thuộc chung cư Ấn Quang và cố thủ bên trong. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận căn hộ nơi người đàn ông cố thủ, và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng, đưa về trụ sở nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý.