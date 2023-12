Bản tin Hình sự: Chân dung thầy giáo lừa học sinh 8 tuổi chơi trò bịt mắt để giở trò đồi bại

TPO - TIN NÓNG ngày 5/12: Hủy quyết định không khởi tố vụ hàng xóm chấn động não; Quen nhau qua mạng, thanh niên ở Gia Lai đến Bắc Ninh đâm hai cô gái tử vong; Chân dung thầy giáo lừa học sinh 8 tuổi chơi trò bịt mắt để giở trò đồi bại...

Công an Cà Mau đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Liêm (28 tuổi, huyện Năm Căn, giáo viên tiểu học) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo điều tra, sau tiết học, Liêm rủ học sinh lớp 3 của mình chơi trò bịt mắt đoán đồ vật, đồng thời lấy khăn quàng bịt mắt nạn nhân lại. Lợi dụng nạn nhân bị bịt mắt, Liêm có hành vi xâm hại tình dục học trò của mình. Thực hiện xong trò đồi bại, Liêm hăm dọa nạn nhân nếu kể lại chuyện cho người khác nghe, làm mất danh tiếng của mình thì sẽ lấy mạng nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc anh Vũ Quang Tú (SN 1976) bị Trần Văn Đoàn, là hàng xóm tấn công khi đề nghị tránh đường dẫn đến chấn động não, chấn thương bụng kín. VKS nhân dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã ban hành quyết định huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Văn Giang; đồng thời, Cơ quan VKS huyện đã trực tiếp ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích, chuyển hồ sơ để Công an huyện Văn Giang điều tra theo thẩm quyền. Ngày 21/11, Công an huyện Văn Giang đã khởi tố bị can Trần Văn Đoàn về tội Cố ý gây thương tích và đã được VKS nhân dân huyện này phê chuẩn.

Toà án Quân sự khu vực 2 đưa ra xét xử lại ông Hoàng Văn Minh (cựu thiếu tá, Trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937, ở Ninh Thuận) vì đã lái xe gây tai nạn làm nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong. Tuy nhiên, cáo trạng điều tra bổ sung đã đình chỉ bị can đối với chú và vợ của cựu thiếu tá Minh.

Quen nhau qua mạng, Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004, Gia Lai) đến chùa Đông Lai, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) và hẹn gặp chị N.N.A là người địa phương để nói chuyện. Khi ấy, N. A đi cùng 5 người bạn. Tại đây, Thiện dùng dao đâm chị N. A, chị N.N.C.A và anh Đ.M.K. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay. Hậu quả, chị N.A và chị C.A tử vong, anh K bị thương tích. Công an TP Từ Sơn đã khống chế, bắt giữ Thiện để điều tra vụ việc.

Liên quan đến 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh chị T.V.M (27 tuổi, Tiền Giang) bị đôi nam nữ túm tóc, dùng tay, chân đánh tới tấp trong chung cư ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Công an đã làm việc với hai người hành hung nạn nhân là P.N.Q (23 tuổi, Bình Dương) và T.Đ.T.T (25 tuổi, Quảng Ngãi). Đáng chú ý, Q là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF), đang làm thủ tục tốt nghiệp và từng đăng quang hoa khôi sinh viên UEF. Qua làm việc, Q và T cho biết nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.

Công an TPHCM đang tạm giữ Nhữ Ngọc Long (23 tuổi, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Long khai gần đây có tham gia chơi cờ bạc trên mạng và phải vay mượn ngoài xã hội 15 triệu đồng để chi trả. Bị đòi tiền, Long mua khẩu súng nhựa với giá 50 nghìn đồng rồi mang vào dọa chủ tiệm vàng K.H vì thấy ít người và không có nhân viên bảo vệ. Nhưng chủ tiệm vàng phát hiện, tri hô nên Long hoảng sợ bỏ chạy ra mà chưa cướp được vàng.

Công an Bình Định đã khởi tố Bùi Văn Thăng - nguyên Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’. Theo điều tra, việc triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tại xã Mỹ An do Công ty CP Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch là chủ đầu tư. Ngoài số tiền đền bù, doanh nghiệp đưa thêm cho ông Thăng hơn 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho người dân bị ảnh hưởng đất rừng bị thu hồi. Tuy nhiên, ông Thăng không hỗ trợ lại cho người dân, mà dùng số tiền này để ngoài sổ sách của BQL rừng phòng hộ và dùng để chi tiêu không có chứng từ đúng mục đích.

Liên quan vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước), được biết chị P.L.K. - nạn nhân trong vụ án - đang mang thai đơn ở tháng thứ 8, không phải song thai như thông tin ban đầu. Trong khi đó, nghi phạm Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, Bạc Liêu) trước đây, sau khi nghỉ học, từng tham gia làm dân quân tự vệ ở địa phương. Sau dịch bệnh COVID-19, gần 2 năm qua Khoa đi đâu không rõ, cũng ít về nhà, chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại.