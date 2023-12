Bản tin Hình sự: Gã trai trẻ bắt nạn nhân nữ khỏa thân để chụp ảnh khi cướp tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 2/12: Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được hưởng án treo; Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ; Gã trai bắt nạn nhân nữ khỏa thân để chụp ảnh khi cướp tiền...

Ngày 2/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng Phong (23 tuổi) để điều tra cáo buộc cướp tài sản. Trước đó, Phong đeo khẩu trang, mang dao, đi xe máy bám theo người phụ nữ 29 tuổi, đi làm về khuya. Khi nạn nhân dừng xe, mở cửa dắt chiếc SH vào nhà, Phong áp sát, dùng dao khống chế. Tên cướp lục túi lấy 3 triệu đồng và điện thoại, sau đó ép nạn nhân mở app ngân hàng chuyển 4,7 triệu đồng cho mình. Phong còn yêu cầu chị cởi hết áo quần để chụp ảnh nhạy cảm. Nạn nhân đã chống cự quyết liệt khiến Phong bị thương ở bàn tay trái. Tên cướp bỏ chạy và sau 40 giờ gây án đã bị bắt. Phong khai bằng thủ đoạn tương tự đã cướp 1,2 triệu đồng và điện thoại di động của một phụ nữ 22 tuổi cách đó vài ngày.

Sang ngày xét xử thứ 3, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành tuyên án. Theo đó, tuyên phạt Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt chung bị đề nghị là 21 năm tù. Phạt bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo) 3 năm tù cho hưởng án treo, 5 năm thử thách về tội “Rửa tiền”.

Công an Đắk Lắk đã bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi (55 tuổi, trú xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Đây là lần thứ 2 facebooker này bị bắt giam.

Công an Cà Mau đã bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Hảo (28 tuổi) - nghi phạm đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Hảo bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai. Trước đó, nhân lúc vợ chồng ông L.V.T (48 tuổi) khóa cửa nhà, đi sang vuông tôm, Hảo đột nhập nhà nạn nhân lấy cắp nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nhóm đối tượng dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản tại khu vực sân bóng đá Công ty Cao su huyện Chư Prông (xã Ia Drang, huyện Chư Prông, Gia Lai). Trước đó, nhóm này dùng dao uy hiếp, dùng quạt đánh vào người và lấy đi 6 con thú nhồi bông, hai lốc nước ngọt của hai người trong đoàn lô tô tại sân bóng.

Nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng trọ của một căn nhà ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), một số người dân ở khu vực này đến xem và phát hiện ông T.T.L (48 tuổi) chết trong tư thế treo cổ. Theo người nhà, ông L đang nợ một khoản tiền lớn và luôn lo lắng vì chưa trả được nợ. Công an TP Bảo Lộc đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Ông Phan Văn Quỳnh (SN 1971) đi xe máy đi từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình thăm thân nhưng đã bị rơi xuống sông Long Đại mất tích. Chỉ dấu cho thấy ông Quỳnh đã rơi xuống sông Long Đại là xe máy bị đổ và 1 chiếc dép mà ông Quỳnh đi thường ngày nằm bên mé sông. Mặc dù chính quyền xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã huy động phương tiện cùng hàng trăm người tham gia tìm kiếm trong đêm 1/12, nhưng đến chiều ngày 2/12 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Công an tỉnh Cao Bằng vừa tạm giam đối với Dương Thế Trọng (SN 1992, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Hà Quảng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023 Trọng đã có hành vi vi phạm đối với 63 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng của khách hàng. Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.