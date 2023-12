Khởi tố cán bộ ngân hàng 'làm phép' 63 bộ hồ sơ để chiếm đoạt tiền của khách

TPO - Ngày 2/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Dương Thế Trọng (SN 1992, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Hà Quảng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.