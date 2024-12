Cảnh báo chiêu lừa giúp lấy lại tiền trong vụ lừa đảo của Mr. Pips

TPO - Sau vụ lừa đảo tài chính của Mr. Pips, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mời gọi "hỗ trợ lấy lại tiền bị Mr. Pips lừa".

Lợi dụng vụ án Mr. Pips để lừa đảo

Vụ án lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng do Phó Đức Nam - Mr. Pips và Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter cầm đầu đã gây chấn động dư luận. Tổng số tiền bị phong tỏa lên đến 5.200 đồng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định có 2.661 bị hại.

Lợi dụng vào tâm lý mong muốn lấy lại được tiền bị lừa đảo, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, mời gọi hỗ trợ lấy lại tiền cho bị hại trong vụ án của Mr. Pips.

Đây không phải là chiêu trò mới song người dân cần tỉnh táo, cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân lần 2.

Đơn cử, tài khoản có tên “Công ty tiếp nhận thu hồi vốn hiệu quả” đăng tải video về vụ việc của Mr. Pips kèm nội dung cam kết: “Hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam! Bạn bị lừa mà không biết cách để lấy lại, chúng tôi chuyên tư vấn và hỗ trợ giải quyết nhanh. Nhận xử lý hồ sơ, lấy lại trên 70% số tiền bị lừa của quý khách. Lưu ý, chi phí hợp lý, thanh toán sau”. Cùng với đó là đường link dẫn tới tài khoản của người được cho là “nhân viên pháp lý” sẽ hỗ trợ.

Bài viết được chúng chạy quảng cáo thu hút hơn 70 nghìn lượt xem. Trong đó 3,1 nghìn lượt like, 513 bình luận. Đáng chú ý, trong đó có nhiều bình luận giả mạo rằng đã “nhận được tiền treo sau khi liên hệ công ty”. Những bình luận này kéo về nhiều cảm xúc phẫn nộ của người dùng. Bên cạnh đó, cũng có bình luận “tố cáo” công ty này lừa đảo.

Cơ quan chức năng liên tục cảnh báo

Thời gian qua, tình trạng tội phạm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã có những diễn biến phức tạp. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là chiêu trò "lấy lại tiền bị lừa", đang ngày càng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội.

Các đối tượng lừa đảo tiếp tục tạo lập các tài khoản, fanpage, website giả mạo các cơ quan chức năng như Bộ Công an, công ty luật, văn phòng luật sư để quảng bá các dịch vụ như: "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa", "thu hồi tiền bị chiếm đoạt", "thu hồi tiền trên sàn thương mại điện tử", "thu hồi tiền không cần đặt cọc"... và cam kết chỉ thu phí sau khi người dân đã nhận lại số tiền bị lừa.

Mục đích của các đối tượng này là tiếp cận những người đã từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo, lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tài sản đã mất của họ, tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo lần hai. Chúng thường sử dụng hình ảnh, thông tin của các cơ quan công an, công ty luật và văn phòng luật sư để tạo dựng lòng tin, kèm theo các video, bài viết cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, cắt ghép các phát biểu của luật sư và cán bộ công an, thậm chí sử dụng hình ảnh hoạt động của các công ty luật và nội dung giả mạo rằng Bộ Công an và Viện Kiểm sát đã ủy quyền "thu hồi vốn" và "đòi lại tiền bị lừa đảo".

Để gia tăng độ tin cậy, chúng còn sử dụng quảng cáo để các video và bài viết này xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, thu hút người dân quan tâm. Những kẻ lừa đảo cũng tạo ra hàng loạt tài khoản giả mạo để bình luận, tương tác vào các bài viết, đặc biệt là trên các trang thông tin uy tín, nhằm tạo sự chú ý và thu hút nạn nhân.

Trước tình trạng này, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là những ai đã từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng, cần lưu ý tuyệt đối không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo các dịch vụ như "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa", "thu hồi tiền bị chiếm đoạt"... Không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào để tránh bị thiệt hại thêm.

Liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng do Phó Đức Nam - Mr. Pips và Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter cầm đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Công an TP Hà Nội cũng đề nghị những người là bị hại trong vụ lừa đảo trên các trang web, sàn giao dịch... trình báo với Phòng CSHS Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc để được hướng dẫn giải quyết. Hoặc các bị hại có thể liên hệ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội theo địa chỉ số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đường dây nóng 0886.882.338, hoặc đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, điện thoại 0989.651.412.