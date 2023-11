Bản tin Hình sự: Chân dung gã đàn ông bế bé gái đang khóc vào phòng ngủ làm chuyện đồi bại

TPO - TIN NÓNG ngày 30/11: Không khởi tố vụ án con giám đốc sở lái xe phân khối lớn gây tai nạn chết người; Tranh giành khách, tài xế xe ôm truyền thống đâm tử vong lái xe công nghệ; Chân dung gã đàn ông bế bé gái đang khóc vào phòng ngủ làm chuyện đồi bại...

Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Lâm Văn Phi Hổ (30 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi Giết người. Hổ khai, do ghen tuông tình ái nên đến quán cà phê tại dùng dao sát hại chị T.T.K.T rồi bỏ trốn sang khu vực huyện MeMot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia.

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 16 thiếu niên. Trước đó, do mâu thuẫn nên các đối tượng mang theo “phóng lợn”, vỏ chai thủy tinh… điều khiển xe máy đi đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Liên quan đến việc Công an Lai Châu vừa phát hiện một công ty tàng trữ trái phép gần một tạ thuốc nổ nhũ tương (mìn) và 170 chiếc kíp nổ điện vi sai, 350 mét dây nổ dưới gầm phản ngủ của công nhân Công ty TNHH Hoàng Hạnh Phương tại công trình thi công dự án tuyến đường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, công an tỉnh này đã tạm giữ Nguyễn Đình Hạnh (SN 1967) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Thấy bé L (SN 2019) ở gần nhà, đang đứng khóc mà không có người trông giữ nên Võ Văn Tú (SN 1989) đưa L vào phòng ngủ của nhà cháu rồi dùng lời lẽ dụ dỗ để xâm hại tình dục. Khi nghe cháu L kêu đau, Tú sợ người xung quanh phát hiện mới dừng lại. Công an An Giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Tú về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Phạm Nguyên C (SN 2007) điều khiển mô tô lưu thông trên đường thì bất ngờ va chạm với mô tô do chị Nguyễn Thị H (SN 1999, đang mang thai khoảng 22-23 tuần tuổi), lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, chị H tử vong tại chỗ; thanh niên C bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong. Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Đặng Văn Thành (58 tuổi), để làm rõ hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách với những người chạy xe ôm grab, trong đó có L.H.T (30 tuổi) chạy đến đánh ông Thành. Sau đó, ông Thành về nhà và đón xe buýt trở lại công viên, lấy thanh kim loại trước đó nhặt được rồi đâm nhiều nhát vào người anh T để trả thù khiến nạn nhân tử vong sau đó.

TAND tỉnh Nam Định đã tuyên án ông Đỗ Đức Lưu (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định) 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 3 năm 6 tháng tù tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm 6 tháng tù giam.

Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường (26 tuổi, Long An) và đồng bọn để điều tra về tội “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”. Theo điều tra, Cường quen biết với người tên T chưa rõ lai lịch, sau đó T liên hệ, đề nghị Cường nhận, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam để bán lại cho các đối tượng trong nước. Do đó, Cường dùng xe tải vận chuyển ma túy thuê từ Campuchia về Việt Nam, đem về cất giấu tại nhà ở Long An rồi sử dụng ứng dụng giao hàng để giao cho khách tại TPHCM.