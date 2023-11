Bản tin Hình sự: Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến, gán nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 28/11: Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai bị bắt vì nhận hối lộ 2 tỷ đồng; Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến, gán nợ; Bắt đối tượng 'tín dụng đen' sau tin tố giác đến đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh; Bắt giam người phụ nữ livestream xúc phạm thẩm phán và nhiều tổ chức cá nhân…

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm chết 32 người tại Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm hai cựu cán bộ công an. Hai bị can gồm: Vũ Trường Sơn (công tác tại phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương) và Phạm Quốc Hùng (Phó Trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, từng công tác tại Công an TP.Thuận An). Hai cán bộ này bị khởi tố để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước quân tịch đối với các bị can.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vừa thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thu Hằng (SN 1962), là cán bộ hưu trí, thường trú tại tổ dân phố 8, phường Nam Lý. Không đồng ý với kết luận của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình trong vụ sơ thẩm “Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, bà Hằng nhiều lần phát trực tiếp lên mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm danh dự, hạ nhục nhân phẩm cá nhân ông Nguyễn Văn N., thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Đồng thời đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở UBND phường Nam Lý, Phòng Giáo dục-Đào tạo, Thanh tra TP. Đồng Hới...

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Triệu (17 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Triệu giả cảnh sát hình sự chặn xe và cưỡng đoạt tài sản của một thiếu niêntên K. trên đường TMT7A (phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Theo trình báo của K., Triệu chở K. đến bãi đất trống ở phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) và cưỡng đoạt số tiền 500 nghìn đồng. Sau đó, người này tiếp tục chở đến đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) và cưỡng đoạt thêm một điện thoại di động.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo về các tội mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người. Cầm đầu nhóm là Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, trú phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột). Theo cáo trạng, Hoa ký hợp đồng thuê quán Karaoke NaNa (số 151 đường Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột). Từ năm 2022 đến tháng 3/2023, Hoa và đồng bọn đã mua bán tổng cộng 11 cô gái từ 15-18 tuổi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với giá từ 4 đến 35 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa tù chung thân về các tội mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người. 9 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 5 đến 30 năm tù giam về các tội danh trên.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Minh Hiếu (34 tuổi, trú TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi “Nhận hối lộ”. Thông tin ban đầu, từ năm 2020 đến 2022, Hiếu đã lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền hối lộ của hàng trăm người dân làm hồ sơ, trình cấp nhanh sổ đỏ. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định số tiền Hiếu đã nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 28/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM vừa phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến, gán nợ đe doạ đòi nợ. Cụ thể, các đối tượng giả mạo tên, thương hiệu của các tổ chức tài chính, tín dụng, ví điện tử để quảng cáo các gói vay hấp dẫn, lãi suất thấp, giải ngân nhanh, cho vay ưu đãi 0%, không cần tài sản thế chấp, giải ngân siêu tốc... Các tin nhắn kèm đường link cài đặt ứng dụng có nội dung: “Không cần thế chấp, lãi suất không đồng”, “Vay siêu tốc, nhận tiền sau 30 phút, lãi suất thấp, nhận tiền ngay”… là một hình thức lừa đảo trực tuyến.

Tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và phát hiện Nguyễn Thị Đẹp đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi với số tiền trên 4 tỷ đồng. Từ ngày 4/5/2022 đến ngày 19/8/2022, Đẹp cho một người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh vay 5 lần với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng, lãi suất 109,5% đến 200,75%/năm (vượt trên 5 lần đến 10 lần so với mức lãi suất do Bộ Luật dân sự quy định); thu lợi bất chính với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.