Bản tin Hình sự: Chân dung người phụ nữ khiến trai trẻ mất gần 1 tỷ đồng làm đám cưới

TPO - TIN NÓNG ngày 27/11: Khởi tố 2 kẻ nổ súng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong; Chủ phường hụi báo tin giả bị thôi miên, lấy mất hàng trăm triệu đồng để trì hoãn trả tiền; Chân dung người phụ nữ khiến trai trẻ mất hàng tỷ đồng tiền làm đám cưới...

Ngày 27/11, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Duy (SN 1990, quê Nghệ An, ngụ tại phường 4, quận Gò Vấp) 16 năm tù, Trương Văn Kha (SN 1992, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) 14 năm tù; Nguyễn Tiến Lợi (SN 1987, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) 15 năm tù; Phan Minh Lương (SN 1969, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) 16 năm tù, cùng tội “Trộm cắp tài sản”. Lê Minh Sơn (SN 1966, ngụ quận Tân Bình) 7 năm tù, Nguyễn Lương Vũ (SN 1974, nơi sinh TPHCM) 3 năm tù, cùng tội “Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có”. Theo cáo trạng, biết nhà nữ giám đốc công ty có nhiều tài sản, Duy đã rủ nhóm người đột nhập, trộm két sắt của khổ chủ, bên trong có tiền Việt Nam, Đô la Mỹ, Đô la Úc, Đô la Canada và vàng…tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi) về hành vi cướp tài sản và giết người. Theo điều tra, hai đối tượng đi trên một xe máy tiếp cận chi nhánh Ngân hàng BIDV quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) để cướp ngân hàng. Ngay khi vào bên trong, Trí cầm súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên, bảo vệ. Còn Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Gặp phải sự ngăn cản của nhân viên, bảo vệ, hai nghi phạm dù chưa lấy được tài sản gì nhưng phải tìm cách bỏ chạy.

Công an xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V. Ch (SN 1963) về việc, khi ông Ch đang ở nhà một mình thì có một đôi nam nữ không rõ danh tính đi xe mô tô không rõ BKS đến nhà và giới thiệu là thợ ảnh. Đôi nam nữ đề nghị làm ảnh giúp ông Ch. Người đàn ông đưa ra trước mặt ông Ch một số ảnh mẫu để ông Ch xem, sau đó ông Ch mất nhận thức. Đến khi tỉnh lại, ông Ch không thấy đôi nam nữ đâu, kiểm tra thì phát hiện bị mất 1 điện thoại, số tiền 8 triệu đồng trong ví và 160 triệu đồng tiền để ở dưới đệm trong phòng ngủ. Tuy nhiên, qua xác minh, nguyên nhân là do để trì hoãn việc trả tiền "phường", ông Ch đã báo tin giả đến công an về việc ông bị một đôi nam nữ thôi miên và mất hàng trăm triệu đồng.

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, gần dịp Tết Nguyên đán, hoạt động lừa đảo trực tuyến ngày càng nở rộ với nhiều hình thức lừa đảo mới như lừa đảo biên lai chuyển tiền giả mạo, lừa đảo đóng phí để xác nhận số dư tài khoản treo hay lừa đảo mở thẻ tín dụng.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái là Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, từ giới thiệu của nhóm môi giới, ông Trần Quí Thanh cho nữ đại gia Nguyễn Thị Kim Oanh cùng 3 khách hàng vay tiền theo hình thức thế chấp đất, dự án. Sau khi giải ngân, ông Thanh dùng thủ đoạn đòi thêm tiền nợ lãi, gốc khiến người vay mất khả năng chi trả, từ đó “thâu tóm” tài sản về mình.

Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Vi Văn Sáng (SN 2005) về hành vi cướp giật tài sản. Như vậy, chỉ sau 24 giờ, nam thanh niên 18 tuổi thực hiện hành vi cướp giật tài sản đã bị cơ quan công an bắt giữ dù trốn trong rừng sâu.

TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phó Thị Thúy Hà (SN 1975, quê ở tỉnh Thái Nguyên) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, dù chưa gặp mặt, chỉ quen nhau qua mạng, khi được Hà đề nghị chuyển tiền để lo sửa nhà, mua váy cưới, nam thanh niên Hà Nội đã chuyển 900 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Chiều 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai, nguyên là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) 7 năm tù; Võ Khắc Hiển (55 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai) bị tuyên phạt 3 năm tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".