Bản tin Hình sự: Nhóm ‘giang hồ’ của Sơn Thảo Nứa và Đạt Đồng sa lưới

TPO - TIN NÓNG ngày 26/11: Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức dùng hơn 100 tỷ đồng tham ô để 'chạy án'; Người vợ trốn nã bị bắt cùng chồng với hai khẩu súng đã gây ra vụ bắn người; Điều tra một phụ nữ ‘đại náo’ trụ sở công an xã; Bắt giữ hai nhóm 'giang hồ' cộm cán hỗn chiến ở Hà Nội...

Ngày 25/11, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ hai nhóm thanh niên xô xát, đánh nhau trên địa bàn phường Quang Trung. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng là Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn Thảo Nứa, SN 1980, trú phường Hà Cầu, Hà Đông) và Nguyễn Tiến Đạt (tức Đạt Đồng, SN 1995, trú phường Yết Kiêu, Hà Đông). Cả hai đều là các đối tượng “giang hồ” cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự nằm trong diện quản lý. Ngoài ra, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Văn Khiêm, Trần Mạnh Toàn về hành vi Gây rối trật tự công cộng và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Trước đó, đêm 23/11, hai nhóm thanh niên trên xảy ra xô xát trước cửa quán ăn “Phở Hùng Gù” phố Quang Trung.

Sáng 26/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1980, trú ở thôn Đông Hà, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Đây là đối tượng vừa bị bắt giữ về tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quyết định truy nã toàn quốc thuộc diện nguy hiểm. Xác định trong hành trình Nguyễn Thị Tú Anh lẩn trốn luôn có sự hỗ trợ của người chồng là Lê Xuân Thắng (SN 1981, trú ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Trong khi Thắng là nghi can gây ra vụ nổ súng tại một quán ăn ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang vào đầu tháng 11/2023. Tại trụ sở Công an huyện Tuy An, Thắng khai nhận là đối tượng đã gây ra vụ nổ súng bắn người tại TP Nha Trang.

Sáng 25/11, chị Lê Thị Thảo (SN 1997, quê Thanh Hóa) một mình đến trụ sở Công an xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng) trình báo về việc mâu thuẫn, tranh chấp với một người khác làm cùng công ty. Đến chiều cùng ngày, người phụ nữ này cùng một người đàn ông di chuyển trên chiếc ô tô trắng BKS tỉnh Thanh Hóa trở lại tìm gặp Trưởng Công an xã An Đồng yêu cầu sớm giải quyết đơn trình báo nhưng không gặp được. Tại đây, người này đã liên tục thách thức, chửi bới, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Thậm chí, người phụ nữ đã ném gạch, đạp đổ hàng loạt xe máy dựng trong khuôn viên trụ sở Công an xã An Đồng. Hiện Công an huyện An Dương đã cử cán bộ xuống hiện trường, đưa người phụ nữ này về trụ sở để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tân Hiệp Phát và hai con gái Trần Uyên Phương (42 tuổi), Trần Ngọc Bích (39 tuổi) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo buộc, từ tháng 1/2019 – 11/2020, ông Thanh và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ANH Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông. Tổng giá trị các tài sản nêu trên là 767 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú và Đoàn Nguyễn Minh Hoàng có trách nhiệm tìm "khách hàng" cho ông Trần Quí Thanh, sau mỗi lần môi giới vay tiền thành công, cả ba người được hưởng "hoa hồng" lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm (một trong các doanh nghiệp "sân sau" của Quân) sẽ bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử ngày 29/11, về tội Tham ô tài sản. Ngoài ra hai bị cáo này và bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân) còn bị truy tố về tội Rửa tiền. Bị cáo Trần Hậu Nghĩa, Giám đốc Công ty thiết bị y tế Hải Đăng, cùng 5 cựu lãnh đạo, cán bộ của Bệnh viện Thủ Đức bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Minh Quân khai dùng 103 tỷ đồng tham ô trong các vụ đấu thầu mua sắm thiết bị y tế để mua biệt thự, xe sang... sau đó bán bớt để lấy tiền "chạy án", theo cáo trạng.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã lập hồ sơ xử lý 30 đối tượng dương tính với chất ma túy phát hiện tại quán Karaoke Năm Râu trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Thông tin ban đầu, lúc 0h50' cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an thị xã Cai Lậy kiểm tra hộ kinh doanh Karaoke Năm Râu (xã Mỹ Phước Tây). Qua test nhanh chất ma túy, lực lượng chức năng phát hiện có 30/33 đối tượng dương tính với chất ma túy. Các đối tượng nêu trên đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát của quán karaoke Năm Râu. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý các cá nhân khác có trách nhiệm quản lý cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh karaoke để xảy ra việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Huỳnh Giao (SN 2002, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Thanh Phú (SN 1993) và Nguyễn Văn Thương (SN 1990, cùng trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Tối 7/11, sau khi nhậu xong, Phú cùng Thương rủ nhau mua ma tuý đem đến phòng trọ Giao thuê tại nhà trọ “Uyên Phương” thuộc khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên để tổ chức “bay lắc” cùng Giao và 3 phụ nữ khác. Lúc này, Tổ công tác Công an TP Long Xuyên kết hợp Công an phường Mỹ Xuyên kiểm tra, bắt quả tang.