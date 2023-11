Điều tra một phụ nữ ‘đại náo’ trụ sở công an xã

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện An Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tới trụ sở Công an xã An Đồng lớn tiếng, chửi bới, đạp đổ hàng loạt xe máy, xảy ra một ngày trước.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/11 chị Lê Thị Thảo (SN 1997, quê tỉnh Thanh Hóa) một mình đến trụ sở Công an xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng) trình báo về việc mâu thuẫn, tranh chấp với một người khác làm cùng công ty. Sự việc trình báo của người phụ nữ này đã được cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ. Đến chiều cùng ngày, người phụ nữ này cùng một người đàn ông di chuyển trên chiếc ô tô trắng BKS tỉnh Thanh Hóa trở lại tìm gặp Trưởng Công an xã An Đồng yêu cầu sớm giải quyết đơn trình báo nhưng không gặp được. Tại đây, người này đã liên tục thách thức, chửi bới, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Thậm chí, người phụ nữ đã ném gạch, đạp đổ hàng loạt xe máy dựng trong khuôn viên trụ sở Công an xã An Đồng. Sau khi tiếp nhận trình báo về sự việc Công an huyện An Dương đã cử cán bộ xuống hiện trường, đưa người phụ nữ này về trụ sở để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Nguyễn Hoàn