Bản tin Hình sự: Nguyên nhân vợ chém chồng đến chết sau khi uống rượu

Công an TP Trà Vinh đã tạm giữ Thạch Thị Siêne (39 tuổi) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, Siêne và chồng - Kiên Nhẫn (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn sau khi Siêne cùng bạn tổ chức uống rượu bia tại nhà. Trong lúc có rượu, Siêne dùng búa đánh anh Nhẫn nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, anh Nhẫn dọn đồ lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, đi được một đoạn, do quên mang theo tiền, anh Nhẫn đi bộ quay lại nhà. Lúc này, Siêne dùng dao chém anh Nhẫn nhiều nhát, gây 38 vết thương vào chân và lưng nạn nhân. Hậu quả, anh Nhẫn tử vong.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM vừa phát đi thông tin cảnh báo các đối tượng tội phạm giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng việc làm để thực hiện hành vi lừa đảo. Lập các website có tên miền gần giống, các trang mạng xã hội giả mạo sử dụng logo, hình ảnh, mã số thuế, địa chỉ… các đối tượng mạo danh là nhân viên nhân sự dẫn dụ người xin việc chuyển khoản, đóng tiền ký quỹ để chiếm đoạt.

Ngày 24/11, Công an TP Huế tiến hành dựng hiện trường phục vụ công tác điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đối với nhóm 26 thanh niên trú trên địa bàn. Được biết, nhóm đối tượng bị khởi tố là những thanh niên thường xuyên tụ tập vào đêm khuya, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại TP Huế và những vùng lân cận.

Kiểm tra chi nhánh công ty tại chi nhánh Công ty TNHH Sơn Nguyên Ngọc ở ấp Bàu Cạp (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi). Công ty này chuyên hoàn thiện sản phẩm dệt, do bà N.T.M.C (ngụ quận 11, TPHCM) làm giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này câu trộm điện trực tiếp từ đường dây trung thế. Bước đầu, công an xác định chi nhánh Công ty TNHH Sơn Nguyên Ngọc đã thực hiện hành vi trộm điện này trong một thời gian dài và gây thiệt hại sơ bộ cho ngành điện hàng tỷ đồng.

Công an Hà Nội vừa yêu cầu một nữ TikToker dừng hành động "tỏ tình" với cảnh sát giao thông. Trước đó, TikToker này thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi thường xuyên đăng tải những clip có hành động trêu ghẹo lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Nội dung clip thể hiện, chị này đi theo, áp sát các chiến sĩ cảnh sát giao thông rồi liên tục nói câu "em yêu anh", gọi tên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Do mâu thuẫn với vợ là bà H, ông Mai Văn H cầm dao và dọa giết người nhà vợ nên người nhà đi báo công an. Khi công an xã có mặt, can ngăn thì ông H bất ngờ tự dùng bật lửa và ôm vợ tự thiêu. Ngay lập tức, công an xã và người dân dùng đã bình phòng cháy ứng cứu, dập lửa. Ông H. sau đó bị cháy toàn thân, có dấu hiệu bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời còn bà H chỉ bị bỏng nhẹ ở tay trái. Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đang điều tra vụ việc.

Trong tuần (từ 20 đến 24/11), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức, đảng viên vi phạm.

Sau khi chuẩn bị một con dao, một khẩu súng cùng nhiều viên đạn và một chai thuốc cỏ cháy, P.N.H (SN 1984, Đắk Nông) đưa người tình tên N.T.N.L (SN 1993, Đắk Lắk) đến nhà nghỉ rồi khống chế, ép uống thuốc cỏ cháy để tự tử. Nghe tiếng động và tiếng chị L kêu cứu, chủ nhà nghỉ đã mở cửa phòng thì chị L chạy thoát được ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi bị phát hiện, H cố thủ ở trong phòng rồi tự uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh và cầm dao, súng đe dọa những người mở cửa. Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đang điều tra vụ việc.