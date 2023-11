Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm chết tại nhà sau cuộc gọi thách thức

TPO - TIN NÓNG ngày 24/11: Thách thức qua điện thoại, người đàn ông bị đâm chết tại nhà; Nổ súng trong quán nhậu ở Bình Dương, nhiều người bị thương; Bắt đối tượng lừa hơn 4 tỷ đồng từ việc tách thửa đất; Đại úy công an phải cắt bỏ hai chân sau khi bị ghe ‘cát tặc’ đâm rơi xuống sông;...

Do có mâu thuẫn, Thạch Trương Huy Phong (34 tuổi) và Lê Công Bình (39 tuổi) cùng ngụ tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú hẹn đánh nhau. Bình kéo theo Kim Nghiệp (23 tuổi), Kim Đương (21 tuổi) và Kim Trọng Nghĩa (20 tuổi) và Thạch Bạch Kim mang hung khí đến điểm hẹn rồi ẩu đả với Phong. Khi trận "hỗn chiến" dừng lại, Bình và Phong đều bị thương khá nặng. Khi ai về nhà nấy, 2 bên tiếp tục thách thức nhau qua điện thoại. Trong cơn say, Phong đã đến nhà Bình, dùng dao đâm nhiều nhát khiến Bình tử vong. Sau đó, Phong đến cơ quan công an đầu thú, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Kim cũng bị bắt tạm giam. Công an tỉnh Trà Vinh cũng vừa bắt tạm giam Nghiệp, Đương và Nghĩa về tội cố ý gây thương tích.

Đang ngồi nhậu trong quán tại khu phố 3 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương), nhóm của Hồ Văn Hoàng Đăng (19 tuổi, quê Trà Vinh) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của đối tượng tên Giang (44 tuổi, quê Trà Vinh). Trong lúc cãi nhau, nhóm của Giang đã lao vào tấn công Đăng thì bị thanh niên này dùng súng bắn gây thương tích cho Giang và một người khác trong nhóm này. Lực lượng Công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ được Đăng cùng 3 nghi phạm khi đối tượng này đang lẫn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Biết vợ mình có mối quan hệ tình cảm với anh Nguyễn H. (38 tuổi, huyện Cư M’gar), Hoàng Ngọc Nhân (38 tuổi, ngụ thị trấn Ea Pốk) đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng vợ không nghe mà còn bỏ ra thuê nhà trọ. Bực tức vì chưa ly hôn nhưng vợ đã công khai chuyện tình cảm với anh H. trên mạng xã hội, Nhân lên mạng đặt mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn. Đến khoảng 20h ngày 20/5/2023, Nhân gặp anh H. tại thôn 8 (xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar). Tại đây, Nhân đã bắn một phát trúng vào ngực anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. HĐXX cấp sơ thẩm vừa tuyên phạt bị cáo Nhân tù chung thân về tội giết người và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khi phát hiện ghe gỗ (không số hiệu) có 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hậu, tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) ra hiệu lệnh dừng phương tiện, bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng không chấp hành, điều khiển phương tiện bỏ chạy. Ghe của các đối tượng trên đã va chạm vào tàu của tổ tuần tra, khiến 4 cán bộ rơi xuống sông. Sau đó, 3 cán bộ đã lên được ghe của đối tượng. Riêng đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường) bị thương nặng, hai chân của đại úy Ngôi bị đứt lìa nghi do bị cuốn vào chân vịt ghe của các đối tượng.

Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an, chủ trì, phối hợp với các lực lượng triệt phá đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia do Liêu Chí Hoài (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, thu giữ khoảng 1,3 tấn ketamin. Tại cơ quan điều tra, Hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, sau đó lợi dụng mua tiền chất, hoá chất để sản xuất ma tuý tổng hợp. Ma tuý thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa Hải Phòng để xuất đi nước thứ ba.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị truy tố còn có hai con gái của ông Thanh là bà Trần Uyên Phương (42 tuổi, Phó giám đốc Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi, nguyên giám đốc Tân Hiệp Phát). Theo cáo buộc, từ tháng 1/2019 – 11/2020, ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông. Tổng giá trị các tài sản nêu trên là 767 tỷ đồng.

Ông T.Đ. (41 tuổi, ngụ quận 10) nhờ Trần Thanh Bình (32 tuổi, ngụ quận 6) liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục tách 2 thửa đất tại huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, Bình đã làm giả các loại giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất để chiếm đoạt của chủ đất hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.