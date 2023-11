Bản tin Hình sự: Sát hại người thân vì xin cơm không cho còn nói 'cho chó ăn hết rồi'

TPO - TIN NÓNG ngày 21/11: Phát lộ tình tiết bất ngờ từ sổ tay và lời khai của lái xe, trợ lý bà Trương Mỹ Lan; Vụ bác sĩ dùng một tay phá thai 21 tuần tuổi, Sở Y tế vào cuộc'; Sát hại người thân vì xin cơm không cho còn nói 'cho chó ăn hết rồi'...

TAND An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Nhật Trung (SN 2000) 20 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, sau khi nhậu say, Trung đến nhà bác ruột là ông Chau Riêng (SN 1971) xin cơm ăn thì ông Riêng bảo “Cơm cho chó ăn hết rồi”. Tức giận vì câu nói, Trung về nhà lấy dao quay lại đâm liên tiếp 8 nhát trúng vùng ngực, bụng và đùi của ông Riêng. Sau đó, ông Riêng chạy được một đoạn thì ngã gục xuống đất và tử vong sau đó.

Theo kết luận điều tra, mặc dù không giữ chức vụ tại SCB, song bà Trương Mỹ Lan là người có quyền lực tuyệt đối tại ngân hàng này, với việc nắm giữ hơn 91% cổ phần của ngân hàng này thông qua 27 pháp nhân, cá nhân. Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng như một "kênh huy động vốn" cá nhân, lợi dụng tình hình để rút hơn 1 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, từ sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng (lái xe) và Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý của bà Trương Mỹ Lan) đã phơi bày quá trình vận chuyển khoảng 108 ngàn tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan.

Công an tỉnh TT-Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Hoài Nhơn (SN 1995) và Nguyễn Thị Hương (SN 1996, cùng ở TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, thông qua hình thức xem bói trên mạng, Hương quen biết với một nạn nhân đang bị trục trặc chuyện tình cảm và có nhu cầu xem bói về đường tình duyên, Hương “phán” nạn nhân bị vong tà người âm theo đuổi nên phải cúng để hóa giải. Sau đó, Hương cho nạn nhân số điện thoại của Nhơn và nói là “thầy Thịnh” chuyên giải bùa, trục vong. Sau đó, nạn nhân đã chuyển khoản cho hai đối tượng tổng cộng gần 200 triệu đồng để làm các lễ cúng “hóa giải” người âm theo đuổi như đã trao đổi.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Tư Sơn (SN 1961), cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan dự án mua sắm thiết bị và phần mềm số hoá tại sở này.

Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 tài xế trong vụ dùng ô tô húc nhau tại TP Bà Rịa. Theo điều tra, do có mâu thuẫn nên chị P.H.B.T (31 tuổi, Đồng Nai) điều khiển ô tô tông vào đuôi ôtô do anh N.Đ.K (41 tuổi) cầm lái. Sau khi bị chị T tông vào đuôi xe, anh K đã quay đầu xe và tông trực tiếp vào đầu xe chị T 3 - 4 lần. Sau đó, cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Can ngăn hai vợ chồng cãi nhau, Đại úy Hoàng Duy Tuân – Trưởng Công an xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình (Yên Bái) bị chém trọng thương. Công an huyện Yên Bình đã bắt giữ Nguyễn Khắc Công (SN 1960) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" liên quan đến vụ việc.

Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre Phạm Minh Hòa vừa ký thông báo kết luận thanh tra số 1542 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở Giao thông Vận tải Bến Tre và các đơn vị trực thuộc, thời kỳ từ 1/1/2019 đến 31/12/2022.

Liên quan đến việc Báo Tiền Phong có công văn chuyển nội dung đơn thư khiếu nại của bạn đọc là bệnh nhân P.T.T (32 tuổi, Bình Dương) đến Sở Y tế tỉnh này, đề nghị Sở phối hợp và thực hiện các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ để làm rõ nội dung bệnh nhân phản ánh liên quan đến việc bệnh nhân tố bác sĩ của phòng khám dùng một tay phá thai 21 tuần tuổi, đồng thời có biểu hiện “vẽ bệnh moi tiền” cùng các vấn đề liên quan khác. Trong nội dung công văn phản hồi đến Báo, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu Phòng khám Đa khoa Đại Lộ Bình Dương báo cáo, giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến đơn của chị T.