Bản tin Hình sự: Chi cục trưởng ở Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 16/11: Người đàn ông trẻ tuổi bị đâm gục giữa đường khi đang chở vợ con đi dạo; Điều tra nam sinh Đắk Lắk bị chém trọng thương sau giờ tan học; Chi cục trưởng ở Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi...

Công an TP Lạng Sơn đã bắt tạm giam Chu Văn Hải (46 tuổi, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Lạng Sơn) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ông Hải khai, sau khi hát cùng bạn bè ở quán karaoke đã đi ra khuôn viên phía sau quán hát rồi thấy cháu N (5 tuổi) đang chơi ở sân nên đã rủ cháu vào một căn phòng và thực hiện hành vi dâm ô với bé gái này.

Công an TX Cửa Lò (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995) khi đang lẩn trốn tại xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Tuấn Anh là Phó Giám đốc chi nhánh một nhà máy chế biến gỗ ở khu công nghiệp tại Hà Tĩnh, nhưng vì nợ nần, đối tượng này đã làm liều mang dao đi cướp ngân hàng Agribank Chi nhánh Cửa Lò.

Công an quận 5 (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường (41 tuổi) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Cường điều khiển xe máy trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, nhưng Cường không hợp tác mà còn nói lớn tiếng, đạp ngã mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT.

Khi đang chở vợ con đi dạo trên đường, anh N.T.D (28 tuổi, An Giang) bất ngờ bị đồng nghiệp dùng dao đâm chết. Trước đó giữa nạn nhân và nghi phạm có xảy ra mâu thuẫn. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường về phòng trọ gần đó. Nhận tin báo của người dân, Công an TP Thuận An (Bình Dương) khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, đưa nghi phạm về trụ sở lấy lời khai.

Mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường - Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Long Khánh về tội “Nhận hối lộ”.

Do có mâu thuẫn nên T.N.H (16 tuổi) và L.H.T (15 tuổi) hẹn đánh nhau ở cánh đồng, cuối đường Trần Phú. Lúc này, có 2 đối tượng đi xe máy tới cầm dao rựa lao vào đánh và chém em H. Hậu quả, em H bị chém 3 nhát vào gáy, lưng và cùi chỏ tay trái. Ngay sau đó, mọi người đã đưa nam sinh này tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc.

Các cơ quan, lực lượng chức năng phường Phú Thượng (TP Huế) vừa phối hợp vào cuộc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu cháu Q.N bị trượt chân rơi xuống sông mất tích. Trước đó, cháu N cùng nhóm bạn đi ra khu vực bờ sông Phổ Lợi để chơi, trong khi nước lũ vẫn còn dâng cao. Tại đây, cháu N không may bị trượt chân ngã xuống sông mất tích.