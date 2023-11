Bất ngờ với nhân thân nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

TPO - Là phó giám đốc chi nhánh một nhà máy chế biến gỗ ở khu công nghiệp tại Hà Tĩnh, nhưng vì nợ nần, Nguyễn Tuấn Anh đã làm liều mang dao đi cướp ngân hàng. Sau 1 ngày gây án, đối tượng này đã bị bắt.

Ngày 15/11, Công an TX. Cửa Lò (Nghệ An) phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) khi đang lẩn trốn tại xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Cửa Lò (TX. Cửa Lò, Nghệ An) chiều một ngày trước.

Được biết, trước khi bị bắt giữ, Nguyễn Tuấn Anh đang là Phó Giám đốc chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nguyễn Tuấn Anh chưa có tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận, do nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Cụ thể, khoảng 14h18’ ngày 14/11, Nguyễn Tuấn Anh đi xe máy đến trụ sở ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò, rồi mang theo con dao xông vào quầy giao dịch của ngân hàng. Để không bị nhận diện, đối tượng đội mũ bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang.

Tại đây, Nguyễn Tuấn Anh dí dao vào cổ nữ nhân viên Hoàng Thị Hằng (SN 1982), yêu cầu mở két để lấy tiền. Quá trình này, một số nam nhân viên tại quầy hô hoán bắt cướp nên Tuấn Anh thả nữ nhân viên ra bỏ chạy, mà chưa cướp được tài sản.

Bị một số người truy đuổi, Tuấn Anh dùng dao đe dọa chống trả rồi leo lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến 14h30’ ngày 15/11, Công an Nghệ An đã bắt giữ Tuấn Anh, đồng thời thu giữ 1 chiếc xe máy hiệu Wave alpha, 1 con dao, 1 điện thoại di động.

Ông Phạm Hữu Dũng - Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò cho biết, vụ cướp xảy ra vào chiều 14/11 đã không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Phía đơn vị cũng không bị ảnh hưởng, mất mát về tài sản cũng như người trong vụ việc.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.