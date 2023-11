Bắt nhóm thanh niên manh động cướp tài sản trên Quản lộ Phụng Hiệp

TPO - Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Ngã Bảy, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) và Công an tỉnh Sóc Trăng truy bắt 9 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 6/11, Công an phường Hiệp Thành (thành phố Ngã Bảy) tiếp nhận tin báo của anh N.N.Q. (ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về việc bị một nhóm thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản. Cụ thể, khi anh Q. đang điều khiển xe mô tô trên đường Quản lộ Phụng Hiệp (thuộc khu vực 5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy) thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên một xe mô tô áp sát rồi chặn đầu xe, yêu cầu anh Q. dừng xe đưa tiền và điện thoại. Đi cùng 3 thanh niên trên còn có 5 nam thanh niên khác đi trên 2 xe mô tô. Anh Q. bị một nam thanh niên kề dao vào hông đe dọa và đánh vào đầu, nhưng anh Q. không đưa tài sản. Lúc này, nhóm đối tượng trên giật lấy túi trên người anh Q. để lấy điện thoại di động Iphone 13 và số tiền 2,5 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với công an các đơn vị bắt 8 đối tượng và thu hồi tài sản cùng tang vật khi nhóm này đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Nhóm thanh niên này đều đăng ký thường trú thành phố Sóc Trăng. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận, sau khi thực hiện vụ cướp tài sản, trên đường tẩu thoát về hướng thị xã Ngã Năm còn thực hiện hành vi chặn xe mô tô và cướp tài sản của một đôi nam nữ điều khiển xe trên Quản lộ Phụng Hiệp. Ngoài ra, trước đó, ngày 5/11, nhóm thanh niên trên còn cùng một nam thanh niên khác ngụ thành phố Sóc Trăng thực hiện một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang thông báo, ai là người bị hại trong vụ cướp tài sản nêu trên thì liên hệ với đơn vị (số điện thoại 0693.769.245, địa chỉ: 161 đường Ba tháng Hai, khu vực 2, phường 5, thành phố Vị Thanh) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ngã Bảy (số điện thoại 02933.961.515, địa chỉ: số 322, đường Ngô Quyền, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy). Vụ việc đang được lực lượng lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra. Cảnh Kỳ