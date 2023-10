Thu giữ 150kg tờ rơi, sổ sách cho vay lãi nặng

TPO - Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với 3 bị can để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị can bị bắt gồm: Bùi Thế Đợi (SN 1992), Nguyễn Văn Thiêm (SN 1992) và Nguyễn Văn Bảy (SN 1994), cùng ngụ xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, qua công tác trinh sát, vào ngày 6/10, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ kiểm tra nhà trọ X.P trên địa bàn ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, phát hiện Bùi Thế Đợi đang vào phòng trọ lấy tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Tiến hành kiểm tra phòng trọ của Đợi, lực lượng chức năng thu giữ 20 giấy Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân; 71 hợp đồng vay tiền, giấy ghi nợ…, tổng số tiền vay trên các hợp đồng là 1 tỷ 540 triệu đồng, cùng khoảng 150kg tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Nguyễn Văn Thiêm và Nguyễn Văn Bảy. Cơ quan công an thông báo những ai đã vay tiền từ các đối tượng trên sớm đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) gặp Điều tra viên Lê Trung Tuấn (số điện thoại 0932915445) để được giải quyết theo quy định. Cảnh Kỳ