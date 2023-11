Công an Trà Vinh triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm 'tín dụng đen'

TPO - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhưng vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người vẫn "sập bẫy tín dụng đen". Xác định tính chất phức tạp của loại tội phạm này, công an tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, đấu tranh mạnh, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Theo cơ quan công an, hoạt động tín dụng đen thường diễn ra âm thầm với các chiêu trò như giải quyết thủ tục vay vốn nhanh qua hình thức cầm đồ, thế chấp giấy phép lái xe, giấy tờ đăng ký xe hoặc thậm chí không cần tài sản thế chấp, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, người có nhu cầu sẽ nhanh chóng nhận được khoản tiền vay. Đổi lại, người vay sẽ phải chịu mức lãi suất “cắt cổ”, từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu đồng/ngày vay, tương đương mức lãi suất hàng trăm % mỗi năm, đẩy người vay vào tình trạng khó có khả năng trả nợ. Bên cạnh thủ đoạn phát tán, dán tờ rơi tại địa điểm công cộng, các đối tượng phạm tội liên quan đến tín dụng đen thường lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, dẫn dụ người dân vay tiền qua app (ứng dụng) với thủ tục đơn giản không cần thế chấp. Khi đòi nợ, các đối tượng sẽ gây sức ép bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, đến tận nhà gây áp lực hoặc sử dụng thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội của người vay, thậm chí của người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa, khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền. Xác định tín dụng đen là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Song song đó, công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa như tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan, tác hại của việc vay vốn dưới hình thức tín dụng đen để nhân dân biết, không tham gia và tích cực tố giác các hành vi vi phạm. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp các ngành chức năng tổ chức kiểm tra 100% các cơ sở kinh doanh cho vay tài chính, cơ sở đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn… Cùng với đẩy mạnh công tác phòng ngừa, Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung triệt phá các đối tượng hoạt động tín dụng đen.

Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh đã điều tra, làm rõ, khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; xử phạt vi phạm hành chính 23 đối tượng liên quan hoạt động tín dụng đen với số tiền hơn 300 triệu đồng; đưa vào diện quản lý 13 đối tượng. Nổi bật gần đây là việc làm rõ và xử lý cặp vợ chồng Dương Ngọc Hân (41 tuổi) và Ngô Thanh Phong (38 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng. Theo kết quả điều tra, vợ chồng Hân cho vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 730%/ năm, vượt quá lãi suất theo quy định của pháp luật. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định được 8 người vay tiền của Hân với tổng số tiền 1 tỷ 125 triệu đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng; vợ chồng Hân đã thu lợi bất chính số tiền 308 triệu đồng. Qua khảo sát của lực lượng chức năng, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có 4 công ty với 11 cơ sở kinh doanh nghi vấn có liên quan đến tín dụng đen. Quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng Hân, cơ quan công an thu giữ một số biên nhận cho vay tiền của Hân, nhiều vũ khí như dao, kiếm, mã tấu…, 105 triệu đồng (tiền gốc và tiền lãi thu trong ngày của những người vay tiền), 11 điện thoại di động, 2 xe mô tô và một số giấy tờ khác có liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm tội phạm nói chung và tội phạm tín dụng đen nói riêng, Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị nghiệp vụ và địa phương nắm sát tình hình, xử lý đến nơi đến chốn các nguồn tin báo có liên quan, kiên quyết không để loại tội phạm này tiếp tục hoạt động, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Để kịp thời tổ chức các hoạt động điều tra, xử lý triệt để các đối tượng cho vay lãi nặng, gây bức xúc trong dư luận, Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị các trường hợp là bị hại liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn toàn tỉnh mạnh dạn tố giác qua số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh (084.345.8484). Cơ quan công an sẽ có biện pháp bảo đảm thông tin cá nhân của người tố giác tội phạm và xử lý nghiêm minh đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật. Cảnh Kỳ