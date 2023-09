Người dân có thể gọi điện cho Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh 24/24h

TPO - Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, kể từ hôm nay (8/9), các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với giám đốc công an tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng 084.345.8484 (kể cả trong và ngoài giờ hành chính) để cung cấp, phản ánh về tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, hiện công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đã lắp đặt, bố trí công khai số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh tại nơi tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính và tại các địa điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng phản ánh kịp thời thông tin đến giám đốc công an tỉnh để chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý.

Việc công khai số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh nhằm tạo kênh thông tin để giám đốc trực tiếp tiếp nhận, giải quyết phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình an ninh, trật tự, hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tỉnh gần dân, trọng dân.

“Đây cũng là việc làm nhằm thực hiện có hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an tỉnh, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI về an ninh, trật tự năm 2023 và những năm tiếp theo” - Công an tỉnh Trà Vinh cho hay.