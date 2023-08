Lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang

TPO - Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Phòng 1, Văn phòng Bộ Công an và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang - cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đóng vai trò hết sức quan trọng, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, sinh hoạt. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ phù hợp; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

Để thực hiện tốt Quy định số 96 của Bộ Chính trị và để đánh giá đúng thực chất vai trò quản lý, lãnh đạo, năng lực, uy tín cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, ông Trần Văn Huyến yêu cầu, đối với người tham gia đánh giá, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, thận trọng, trung thực về người được lấy phiếu tín nhiệm.

“Riêng người được lấy phiếu tín nhiệm, qua kết quả cần nhìn nhận đúng và khách quan đối với bản thân. Từ đó, tiếp tục rèn luyện, phát huy những ưu điểm đã đạt được; đồng thời sớm khắc phục hạn chế, khuyết điểm để dần hoàn thiện hơn” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang lưu ý.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Giám đốc và 3 Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Cán bộ tham gia bỏ phiếu tín nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Kết quả, 100% cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt phiếu tín nhiệm cao.