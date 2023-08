Công bố quyết định của Bộ Công an về kiện toàn bộ máy Công an tỉnh Vĩnh Long

TPO - Chiều 31/8, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh và điều động, bố trí cán bộ công an các đơn vị, địa phương theo đề án của Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh; công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai tổ chức bộ máy các đơn vị và quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long giảm 3 đơn vị cấp phòng, từ 29 đơn vị xuống còn 26 đơn vị. Cụ thể:

Sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu. Sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đối với công an các huyện, thị xã, thành phố, sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Với tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh tinh, gọn, mạnh và Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ các đơn vị sáp nhập, tổ chức lại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị từng cán bộ chiến sĩ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Cùng với đó, sắp xếp phân công công việc cụ thể, khẩn trương bắt tay ngay vào công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tạo môi trường ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển bền vững.