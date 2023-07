Vĩnh Long: Đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ nhiều vụ án, trong đó nổi lên loại tội phạm cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết và kế hoạch công tác năm 2023 đã đề ra…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đã phát hiện 417 vụ, 806 đối tượng vi phạm. Cơ quan công an đã điều tra làm rõ 364 vụ, đạt tỷ lệ hơn 87%; trong đó nổi lên là tội phạm cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em và trộm cắp tài sản. Công an cũng triệt xóa 482 vụ, 2.746 đối tượng tệ nạn xã hội, đã khởi tố 119 vụ, 360 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 143 vụ, 629 đối tượng với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nêu, đã kiểm tra, phát hiện 403 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 210 đối tượng, với số tiền trên 317 triệu đồng. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, hoàn thành 100% cấp Căn cước công dân đối với người trong độ tuổi; cập nhật, bổ sung làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và đánh giá cao những kết quả lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ triển khai thực hiện hiệu quả Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Công an nhân dân, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.