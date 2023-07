Giám đốc Công an Cần Thơ cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, toà án

TPO - Theo Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, thời gian gần đây, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật qua mạng có chiều hướng phức tạp, nhiều đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, toà án… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 6/7, kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Cần Thơ khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Trần Văn Đạt chất vấn Giám đốc Công an TP. Cần Thơ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật qua mạng có chiều hướng diễn biến phức tạp, như giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, toà án… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, bảo hiểm xã hội, ngân hàng để đánh cắp dữ liệu cá nhân.

"Có tình trạng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để bán hàng giả, hàng cấm. Đề nghị Giám đốc Công an thành phố đánh giá tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trong thời gian tới", đại biểu Đạt chất vấn.

Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết: Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm trên không gian mạng trên cả nước nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Cụ thể, nhiều đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, toà án thông báo cho bị hại có liên quan hành vi vi phạm pháp luật; giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ vay tiền; giả danh nhân viên bưu điện yêu cầu chuyển tiền phí để nhận bưu kiện, chiếm đoạt tài khoản zalo, viber của bị hại để yêu cầu người thân bị hại chuyển tiền, dụ dỗ bị hại đăng nhập và nạp tiền vào tài khoản trên các ứng dụng.

Tình trạng vay qua các ứng dụng điện thoại di động còn diễn biến phức tạp, nhất là việc các đối tượng nhắn tin, điện thoại “khủng bố” tinh thần người thân hoặc người có tên trong danh bạ điện thoại của người vay nhằm mục đích để đòi nợ; thậm chí cắt ghép hình ảnh gắn với các nội dung xấu đăng trên các trang mạng xã hội.

Các đối tượng sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để giả dạng khuôn mặt, giọng nói của người nhà, bạn bè, nạn nhân để gọi điện qua các nền tảng ứng dụng trực tuyến như facebook, zalo, messenger... để lừa nạn nhân chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng ảo, không chính chủ để chiếm đoạt tiền, tài sản của nạn nhân.

Đồng thời, trong thời gian vừa qua, các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, kể cả bán giấy tờ, vũ khí, chất nổ, chất cấm, chất gây nghiện… Thậm chí, các đối tượng dùng các mạng xã hội để kêu gọi các thanh thiếu niên tập trung, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Thuận nêu, vừa qua, Công an thành phố xác lập, đấu tranh 2 chuyên án “lừa đảo đoạt tài sản” qua mạng. Lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 22 vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng với số tiền chiếm đoạt trên 1,3 tỷ đồng; 2 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 1,6 tỷ đồng. Triệt xoá 17 điểm đánh bạc qua hình thức sử dụng mạng xã hội, bắt xử lý 170 đối tượng.

Mới đây, Công an TP. Cần Thơ kiểm tra 14 chi nhánh Công ty F88 trên địa bàn, qua đó xử lý và kiến nghị xử lý các lỗi như: không lập hồ sơ cho vay cầm cố tài sản theo quy định; không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh; có dấu hiệu cho vay lãi nặng biến tướng qua các phí như: phí thẩm định, phí quản lý tài sản cầm cố...

Ngày 3/3, Công an TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Cái Răng phá đường dây sử dụng công nghệ cao vi phạm pháp luật. Cụ thể, tại đường số 3, KDC Nông Thổ Sản, phát hiện 12 đối tượng (làm thuê cho công ty nước ngoài, đăng ký kinh doanh tại TP.HCM) đang sử dụng máy vi tính thực hiện hoạt động đòi nợ thuê với hành vi cắt ghép ảnh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác để đòi nợ thuê qua ứng dụng trên mạng xã hội. Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt nhiều bị can.

“Để không bị các loại tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, mạng lưới viễn thông lừa đảo, dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản, Công an TP. Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, cuộc gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng... cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó...”, Thiếu tướng Thuận lưu ý.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết, Công an thành phố Cần Thơ sẽ tham mưu, kiến nghị các Bộ, ngành, UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan ứng dụng công nghệ xác thực điện tử qua định danh cá nhân của công dân để hạn chế tình trạng đăng ký sim rác, tài khoản ngân hàng ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ; không để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Cùng với đó, sẽ kiến nghị Bộ TT&TT đàm phán, buộc các công ty quản lý các nền tảng mạng xã hội hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải đưa thêm nội dung: Mỗi tài khoản tham gia mạng xã hội phải có khai báo định danh điện tử để phòng ngừa tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật khác trên lãnh thổ Việt Nam.