Cháy 4 ki ốt ở Hà Nội, Cảnh sát PCCC đục cửa cuốn vào dập lửa

4 ki ốt trong ngõ 397 Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải đục cửa cuốn để tiếp cận đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h36 ngày 30/4, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại ki ốt số 37, ngõ 397 Phạm Văn Đồng.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy xác định, đám cháy xuất phát từ 1 cửa hàng bán đồ ăn, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, chủ cửa hàng đã đóng cửa về quê. Đám cháy đã lan sang 3 ki ốt kề bên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phải dùng thiết bị chuyên dụng đục cửa cuốn của các ki ốt để tiếp cận dập lửa và cứu nhiều tài sản gồm 2 xe máy, đồ dùng... bên trong.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, Cảnh sát PCCC&CNCH đã ngăn được đám cháy lan, vụ việc không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê, diện tích cháy khoảng 40m2.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chay-4-ki-ot-o-ha-noi-canh-sat-pccc-duc-cua-cuon-vao-dap-lua-2275857.html