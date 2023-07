Khởi tố nữ chủ hụi chiếm đoạt tiền tỷ ở Trà Vinh

TPO - Một chủ hụi và hụi viên dùng thủ đoạn gian dối đặt tên giả vào 13 dây hụi để hốt hụi, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng ở Trà Vinh.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Huỳnh Trân (34 tuổi, ngụ ấp Giồng Bàn, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Lê Bảo Trân (35 tuổi, ngụ ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2022, Bảo Trân làm đầu thảo hụi, người tham gia chơi hụi chủ yếu trên địa bàn huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Tháng 1/2023, nhiều hụi viên nợ tiền của Bảo Trân (khoảng 1,2 tỷ đồng), trong đó có Huỳnh Trân, dẫn đến Bảo Trân bị mất khả năng thanh toán tiền hụi cho người chơi.

Để có tiền lấp vào các khoản hụi, giao tiền hốt hụi cho hụi viên và trừ phần nợ của Huỳnh Trân trước đó, Bảo Trân và Huỳnh Trân dùng thủ đoạn gian dối đặt tên giả vào 13 dây hụi để hốt hụi, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 12/4, Bảo Trân tuyên bố vỡ hụi. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.