Bản tin 8H: Công an tỉnh Tây Ninh điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ngày 7 và 8/5, Công an Tây Ninh tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Ngày 8/5, tại lễ công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh về công tác cán bộ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tá Ca Hoài Phương, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Tây Ninh. Một ngày trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Trãi cũng trao các quyết định điều động: Thượng tá Phạm Minh Trí - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tham mưu; Thượng tá Nguyễn Bảo Chi - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh; Thượng tá Trà Hùng Cường - Phó trưởng Công an thị xã Hòa Thành, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trung tá Lê Hồng Phú - Đội trưởng Đội Thanh tra hành chính và chuyên ngành, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Trung tá Nguyễn Khánh Ly - Trưởng Công an phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Khoảng 18h ngày 8/5, tại tổ 3, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ nổ khiến một thanh niên (25 tuổi, thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang thực hiện việc sang chiết khí N20 (khí cười) từ bình to sang bình nhỏ thì bất ngờ bị phát nổ. Theo người dân địa phương, nạn nhân mới đến thuê nhà được ít ngày.

Ngày 8/5, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết 4 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố xảy ra 387 vụ cháy khiến 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 3,3 tỷ đồng.Thành phố còn 2.164 công trình còn tồn tại vi phạm về PCCC. Theo Đại tá Hiếu, Hà Nội có 1.429 nhà chung cư; 398 nhà ở nhiều căn hộ còn gọi là chung cư mini (trong đó có 94 nhà cao trên 28m); 31.239 nhà trọ; 39.214 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố có 6.644 cơ sở xây dựng sai phép, không phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện cao thế, đê, rừng…

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam. Kết luận thanh tra chỉ rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi IELTS Test Report Form cho 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ IELTS. Địa chỉ thi trải rộng trong cả nước là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 16 tỉnh, thành phố. Trong khi đó, từ ngày 17/11/2022 trở về sau Bộ GD&ĐT mới ban hành các quyết định cho phép Công ty IDP cùng các bên Việt Nam liên kết với IELTS Australia Pty Ltd tổ chức thi tại các địa điểm thi. Tính ra, Công ty IDP đã tổ chức thi và cấp 56.230 chứng chỉ trước thời điểm mà công ty được Bộ GD&ĐT cho phép liên kết. Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm trên thuộc Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Ngày 8/5, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án tuyến tránh quốc lộ 57 (đường dẫn cầu Đình Khao).Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh là đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến lập, thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025. Dự kiến, tuyến tránh quốc lộ 57 có chiều dài khoảng 7km, đi qua địa phận huyện Long Hồ và Mang Thít với quy mô hai làn xe. Dự kiến mức đầu tư hơn 1.350 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Sở Giao thông -Vận tải TP HCM có văn bản báo cáo UBND Thành phố sau 2 năm thí điểm sử dụng xe buýt điện trên địa bàn. Sau 2 năm thí điểm, tuyến xe buýt điện D4 đã thực hiện 45.973 chuyến xe, đạt tỷ lệ 99,4% so với số chuyến kế hoạch. Tổng sản lượng hành khách đã vận chuyển đến hết tháng 2/2024 đạt hơn 1,9 triệu lượt hành khách, bình quân vận chuyển khoảng 3.200 lượt hành khách/ngày. Phần doanh thu tuyến buýt phải đảm bảo 55,9% chi phí là 392.696 đồng/chuyến (tương ứng sản lượng phải đạt 71 hành khách/chuyến). Tuy nhiên, thực tế mức sản lượng trong năm 2023 chỉ đạt 29,5 hành khách/chuyến (tương đương 41,5%). Trong năm 2023, tổng doanh thu của tuyến xe buýt D4 là 6,3 tỷ đồng. Theo nhận định, tỷ lệ trợ giá cho tuyến xe buýt điện D4 hiện nay là quá thấp (44,1%), chỉ bằng khoảng 2/3 so với tỷ lệ trợ giá của tuyến xe buýt sử dụng diesel, CNG, dẫn đến Công ty hoạt động thua lỗ (năm 2022 lỗ 16,1 tỷ đồng, năm 2023 lỗ 17,5 tỷ đồng).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngay từ sáng sớm 9/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày và đêm 9/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 9-10/5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%. Nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.