Bản tin 8H: Phân công nhân sự tạm thời điều hành Thành ủy Đà Lạt

TPO - Trong thời gian Bí thư Thành ủy Đà Lạt là ông Đặng Trí Dũng vắng mặt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng giao người khác tạm thời phụ trách, điều hành công việc.

Ngày 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã giao bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt, tạm thời phụ trách, điều hành Thành ủy Đà Lạt trong thời gian ông Đặng Trí Dũng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, vắng mặt. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi (49 tuổi, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế và cao cấp lý luận chính trị. Vào tháng 6/2023, bà Ngô Thị Mỹ Lợi là Ủy viên Ban Thường vụ, được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Lạt nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đặng Trí Dũng đã vắng mặt ở nơi làm việc hơn 10 ngày qua. Trước đó, ngày 4-28/1, ông Đặng Trí Dũng cũng đã vắng ở nơi làm việc nhưng không có thông báo cụ thể. Từ ngày 29/1, ông Dũng đi làm việc trở lại.

Ngày 6/5, Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ người đàn ông tử vong tại một chung cư trên địa bàn. Khoảng 14h40 cùng ngày, người dân phát hiện ông N.A.Q (47 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nằm bất động ở ban công tầng 3 chung cư sau tiếng động mạnh. Ông Q. sau đó được xác định đã tử vong. Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân. Ông Q. là Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Thủ Đức. Được biết, ông Q. sinh sống cùng gia đình tại 1 căn hộ ở tầng 8. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Q. ở nhà một mình.

Khoảng 12h50 ngày 6/5, một vụ cháy xuồng xảy ra tại khu vực cảng Cống Yên, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Phương tiện bị cháy là xuồng cao tốc vỏ Composite BKS QN-7219, lắp 1 máy công suất 250CV của Công ty Hoa Phong do ông Nguyễn Quang T. (SN 1986, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) điều khiển. Trong quá trình đề khởi động máy để di chuyển đưa theo 3 công nhân của Công ty Hoa Phong vào đất liền, cháy nổ xảy ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện bình ắc quy khi đề máy. Vụ cháy khiến 4 người trên phương tiện bị thương nhẹ, chiếc xuồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 6/5, thông tin từ UBND phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa cho biết, địa phương đã có báo cáo về vụ 2 mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng. Theo báo cáo, khoảng 3h sáng cùng ngày, Công an phường Đông Vệ nhận được tin báo của ông Lê Văn Toàn, Tổ trưởng tổ dân phố Kiều Đại, về vụ cháy xảy ra tại số nhà 01B/17. Sau khi phá khóa cửa dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà N.T.H. (SN 1967) và Bùi Văn G. (SN 1995, con trai bà H.). Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan công an nhận định bà H. và con trai không phát sinh mâu thuẫn gì. Anh G. đi khỏi địa phương đã lâu (làm công nhân công ty sản xuất mũ bảo hiểm tại tỉnh Hưng Yên) mới về địa phương khoảng 10 ngày, có biểu hiện tâm thần hoang tưởng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh G. tự phóng hỏa đốt nhà, dùng dao tự sát khiến mẹ bị chết cháy.

Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin các tàu bị nạn. Đồng thời báo cáo, đề xuất Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Trước đó, từ ngày 1/5 đến sáng 3/5, trong lúc đánh cá trên biển, 4 tàu cá ở Quảng Bình gặp nạn do giông lốc, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc. Ngoài 12 người được cứu vớt và 1 người đã chết, các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích gồm: 6 người trên tàu cá QB 92699-TS bị chìm và 5 người trên tàu cá QB 98614-TS đang bị mất liên lạc.

Ngày 6/5, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã công bố Quyết định số 1371-QĐ/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ông Nguyễn Ngọc Bình, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, từ ngày 1/5/2024. Hội nghị cũng thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc giao phụ trách Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đối với ông Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/5, mưa rào kèm dông tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm 7/5, miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ bước vào một đợt mưa rào kèm dông trên diện rộng. Vùng núi Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng 70-130mm, có nơi trên 150mm. Đợt mưa trên được dự báo kéo dài hết ngày 9/5. Trong khi đó tại Nam Bộ, nắng nóng gia tăng trở lại ở nhiều nơi trong hai ngày 7-8/5. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tại TP Điện Biên, thời tiết ngày 7/5 (diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) tương đối thuận lợi vào buổi sáng khi xác suất mưa chỉ khoảng 20%. Nhiệt độ dao động 21-29 độ C, không quá oi nóng. Đến trưa và chiều, mưa dông có thể xuất hiện với xác suất xảy ra 65-70%.