Bản tin 8H: Làm rõ vụ người phụ nữ kề dao vào cổ nhân viên trật tự đô thị

TPO - Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tiếp nhận và đang điều tra việc một người phụ nữ bán nước kề dao vào cổ và đe dọa nhân viên Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn khi nhân viên này đang làm nhiệm vụ.

Tối 2/5, đại diện lãnh đạo Công an phường Trần Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết đang điều tra việc người phụ nữ bán nước kề dao vào cổ nhân viên Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 17/4, tổ công tác 6 người nhắc nhở một phụ nữ không bán nước trong công viên đường Xuân Diệu (phía biển). Trong quá trình này, anh Nguyễn Quốc Minh, nhân viên Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn, tạm giữ một số ghế ngồi. Thấy vậy, người phụ nữ bán nước đã lấy dao kề vào cổ anh Minh, liên tục chửi bới và vung dao qua lại trước mặt anh Minh. Người nhà của phụ nữ này cũng kéo đến chửi bới các nhân viên Đội Trật tự đô thị thành phố. Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường Trần Phú đã lập biên bản và báo cáo vụ việc lên UBND thành Quy Nhơn.

Khoảng 19h ngày 2/5, tại Km 110+400 hướng Nội Bài-Lào Cai xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến một người tử vong. Nạn nhân là ông Mai Thúc Quang (sinh năm 1953, tại thôn Tiền Phong, xã Minh quân, huyện Trấn Yên, Yên Bái) đi bộ lên đường cao tốc va chạm với một xe ô tô. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị ép vào dải phân cách cứng dẫn đến tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, ô tô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra tai nạn có mưa to, tầm nhìn bị hạn chế. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Chiều 2/5, Chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vụ cháy ô tô BMW trên phố Ngô Thì Sỹ không gây thiệt hại về người.Cụ thể, vào khoảng hơn 11h cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông nhận được tin báo về việc ô tô BMW đang bốc cháy trên phố Ngô Thì Sỹ. Sau khoảng 10 phút lực lượng chức năng có mặt, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ ô tô đã bị thiêu rụi, trơ khung. Được biết, ô tô này đỗ ở phố Ngô Thì Sỹ và tự bốc cháy, thời điểm xảy ra sự việc không có người bên trong. Cơ quan Công an đang tìm chủ phương tiện và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%). Trong đó, đường bộ xảy ra 1.979 vụ tai nạn giao thông, làm chết 834 người, bị thương 1.535 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 332 vụ (20,16%), giảm 63 người chết (7,02%), tăng 430 người bị thương (38,91%). Đường sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 2 người, tăng 2 vụ (20%), tăng 1 người chết (12,5%), tăng 1 người bị thương (100%) so với cùng kỳ năm trước. Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Cục Thuế Tp.HCM vừa có thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Đến thời điểm tháng 3/2024 có 278 người nộp thuế còn nợ tiền thuế với số tiền hơn 3,8 nghìn tỷ đồng. Đứng đầu danh sách nợ thuế bị Cục Thuế Tp.HCM công khai thông tin đợt này là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, với mức nợ gần 1.679 tỷ đồng. Liên quan đến Xuyên Việt Oil, nhiều lãnh đạo đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Thống kê tiếp danh sách nợ thuế cho thấy nợ từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có 33 doanh nghiệp; nợ từ trên 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng có 109 doanh nghiệp, còn lại là số lượng lớn doanh nghiệp nợ thuế dưới 1 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do mưa dông gia tăng, ngày 3/5, nắng nóng tạm chấm dứt ở Tây Bắc Bộ và tiếp diễn từ Quảng Nam đến Bình Thuận, cường độ giảm so với những ngày qua. Nhiệt độ cao nhất chỉ còn trong ngưỡng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, ít nguy cơ xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Độ ẩm tăng nhẹ lên mức 50-55%. Riêng tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Tây Nguyên, nhiệt độ giảm nhanh xuống dưới 35 độ C, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ. Thời tiết được cải thiện khi mưa dông có thể xuất hiện vài nơi về chiều tối và tối. Tại Nam Bộ, mưa có thể xuất hiện rải rác nhưng lượng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất vẫn ở ngưỡng 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng khả năng tiếp diễn đến ngày 4/5, sau đó giảm dần.

Tối 2/5, thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Thủ Đức, TP HCM) cho biết bắt đầu từ 9 giờ sáng 2/5, Khoa Cấp cứu của bệnh viện bắt đầu tiếp nhận các học sinh có triệu chứng nôn ói, sốt, nghi ngộ độc thực phẩm.Tổng cộng đã có 15 học sinh nhập viện, trong đó có 9 em là học sinh Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, 4 học sinh Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, 1 học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, 1 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Các trường học này đều nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Khai thác bệnh sử ghi nhận, có 10/15 học sinh bị ói sau khi ăn sushi, 1 học sinh bị chóng mặt buồn nôn sau khi ăn bánh mỳ trước cổng trường, các học sinh khác sử dụng thực phẩm mua trước cổng trường hoặc trên đường đi. (XEM CHI TIẾT)