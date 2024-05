Bản tin 8H: Bé 7 tuổi ở Hà Tĩnh bị cổng nhà đè tử vong

TPO - Gia đình người con gái mắc võng ở cổng nhà ông ngoại để hóng gió, không may cổng bị đổ sập, đè cháu trai 7 tuổi tử vong.

Sáng 2/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập cổng nhà khiến 1 người tử vong. Trước đó, ngày 1/5, con gái của ông Nguyễn Văn H. (trú thôn Nam Hoa Xuân, xã Cẩm Hà) đưa cả gia đình về nhà bố mẹ đẻ chơi. Khoảng 21h tối cùng ngày, sau khi đi ăn tối, gia đình người con gái mắc võng ở cổng nhà ông H. để hóng gió. Lúc này, cổng nhà ông H. đổ sập, đè trúng bé trai 7 tuổi (cháu ngoại của ông H.) khiến cháu bé bất tỉnh. Người thân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng không thể cứu được do vết thương quá nặng. Được biết, cổng nhà ông H. xây bằng gạch táp lô từ lâu nên độ chịu lực yếu.

Một vụ đuối nước khiến 3 người tử vong xảy ra ở huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình). Trước đó, khoảng 12h ngày 1/5, nhóm 5 em học sinh của Trường THCS và THPT Trung Hóa rủ nhau ra suối Mo Ro (thuộc thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa) để tắm suối. Nạn nhân là em C.T.M.Q (SN 2008, học sinh lớp 10), C.T.T (SN 2010, học sinh lớp 8) và C.H.T (SN 2012, học sinh lớp 6) đều trú tại thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã tập trung cứu 3 em học sinh nhưng khi đưa lên bờ thì cả 3 em đã tử vong.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 đến 1/5), ngành du lịch ước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 60%, trong những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy 95-100% trong thời gian nghỉ lễ. Thống kê của Cục Du lịch quốc gia chiều 1/5 tại một số địa bàn trọng điểm cho thấy Thanh Hóa đứng đầu cả nước về đón khách, phục vụ khoảng 1.520.000 lượt khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó khách có lưu trú đạt gần 900.000 lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.805 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến 1/5), toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người.CSGT toàn quốc đã xử lý 77.431 vi phạm, phạt tiền hơn 170 tỷ đồng, tạm giữ 1.163 ô tô, 28.015 xe máy và 561 phương tiện khác; tước 14.987 bằng lái các loại. Trong đó, 21.369 vi phạm nồng độ cồn, 21.088 vi phạm tốc độ, 87 vi phạm về ma túy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo chiều tối và đêm 2/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Tình trạng trên khả năng kéo dài hết ngày 3/5, sau đó miền Bắc tăng nhiệt trở lại và nắng nóng tái diễn ở Tây Bắc Bộ vào cuối tuần. Các khu vực khác duy trì nắng nóng.

Ngày 1/5, theo thông cáo của Tổng thư ký Quốc hội, ngày 26/4 vừa qua, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. (XEM CHI TIẾT)

Tối 1/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và đang điều trị cho khoảng 70 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Theo đó, từ sáng 1/5, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng. Các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì ở TP.Long Khánh trong khoảng thời gian từ 15 đến 19h ngày 30/4. Sau khi ăn khoảng 3-4 giờ, các bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Hiện tại, tất cả các trường hợp trên đều có sức khỏe ổn định, không có diễn tiến nặng thêm. (XEM CHI TIẾT)