Bản tin 8H: Phó giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi xin thôi việc

TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho ông Đỗ Tiến Đạt - Phó giám đốc Sở Công Thương, thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 3/5, ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân với ông Đỗ Tiến Đạt - Phó giám đốc Sở Công Thương. Ông Đỗ Tiến Đạt, 57 tuổi, sẽ thôi nhiệm vụ Phó giám đốc Sở Công Thương và được nghỉ việc kể từ ngày 3/5. Ông Đạt từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Đến tháng 12/2019, khi đang đảm nhận vị trí Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Đỗ Tiến Đạt được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Công Thương. Ông Đạt là một trong ba phó giám đốc của sở này.

Ngày 3/5, Thành ủy Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, phường đợt 1 năm 2024.Theo đó, lãnh đạo Thành ủy đã trao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp công trình công cộng hiệp thương, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND phường Hòa Lợi, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 2/5/2024.

Ngày 3/5, UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết, các cơ quan chức năng đang triển khai tìm kiếm 2 ngư dân địa phương bị mất tích trên biển trong lúc đi câu mực. Trước đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, tàu cá NA- 4611-TS do anh Hoàng Đức Đông (sinh năm 1990) trú ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm chủ tàu cùng hai thuyền viên là anh Hoàng Đức Thi (sinh năm 1989) và anh Trương Văn Hưng (sinh năm 1985) cùng ở phường Quỳnh Phương đi câu mực thì gặp gió lốc làm lật và chìm tàu. Anh Thi may mắn bơi ra khỏi tàu và được một thuyền nhỏ cứu sống, còn anh Đông và anh Hưng đang mất tích.

Chiều 3/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng đuổi theo thanh niên cởi trần, cầm dao chạy trên đường thuộc địa bàn xã Duyên Thái (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Trong clip, nam thanh niên này đã tự cầm dao cắt vào cổ mình, rồi chạy vào một con ngõ. Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên. Tối cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Duyên Thái xác nhận có việc thanh niên nghi ngáo đá, cầm dao đi dọc đường xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) đến xã Duyên Thái. Theo lãnh đạo UBND xã Duyên Thái, sau lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên và đưa người này đến bệnh viện cấp cứu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/5, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo ngày và đêm 4/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Tại miền Bắc, nền nhiệt tăng nhẹ trong ngày 4/5 với mức cao nhất 31-33 độ C. Khu vực tái diễn oi nóng về trưa và chiều, mát về đêm và sáng sớm. Ngày 4/5, khu vực từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ ngày 05/5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Hưng (Long An), chiều 3/5, bệnh viện tiếp nhận một người bị sét đánh tử vong.Nạn nhân tên P.V.C. (37 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) được đưa vào bệnh viện vào lúc 16h cùng ngày, đã tử vong, thân thể cháy xém nhiều nơi do bị sét đánh. Theo những người đưa anh C vào bệnh viện, vào khoảng 15h30, cơn mưa đầu mùa xuất hiện tại huyện Vĩnh Hưng, nên C cùng một nhóm người chuyên đi bắt ếch đồng đã đi vào khu vực thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng bắt ếch. Khi đang ngoài đồng, anh bị sét đánh trúng, ngã gục tại chỗ.