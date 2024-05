Bản tin 8H: Cô gái bất ngờ nhảy xuống sông khi phà đang chạy

TPO - Một cô gái đôi mươi đã nhảy xuống sông khi chuyến phà đi bến Đồng Bài đang di chuyển. May mắn, những người xung quanh đã kịp thời ứng cứu.

Ngày 5/5, khi chuyến phà HP 2733 từ bến Cái Viềng (xã Phù Long) sang bến phà Đồng Bài (xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), xuất phát vào 12h, đi được khoảng 20 phút, một phụ nữ trẻ (chưa rõ danh tính, SN 1996, quê ở tỉnh Bắc Giang) bất ngờ nhảy xuống sông.Phát hiện sự việc, nhân viên trên chuyến phà cùng người dân đã ném phao cứu sinh xuống sông để người phụ nữ bám vào. Tại thời điểm đó, tàu chở cát mang số hiệu BG 0117 do thuyền trưởng Vũ Hữu Ninh (SN 1970) và thuyền viên Vũ Hữu Phê (SN 1979, cùng ở Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) hợp tác cứu vớt, đưa nạn nhân lên phà. Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu sau khi phà cập bến và hiện đã tỉnh táo. Trước đó, khi lên phà, người phụ nữ có mượn điện thoại của một hành khách khác để gọi điện. Sau một lúc, cô này trả điện thoại rồi nhảy xuống sông.

Ngày 5/5, lãnh đạo UBND xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 4/5, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn tránh TP. Ninh Bình, xe khách BKS 37F-000.xx, do tài xế V.M.T (SN 1992, Nghệ An) điều khiển, va chạm với xe máy chở 3 người trước cửa hàng xăng dầu Cầu Yên, xã Ninh Vân (Hoa Lư, Ninh Bình). Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong. Danh tính được xác định là B.D.T (SN 2005, trú tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh), Đ.V.H (SN 1997) và N.T.A (SN 2004, đều trú tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô). Nguyên nhân sơ bộ là do người điều khiển xe máy và xe khách khi đi đến ngã tư không chú ý quan sát nên xảy ra va chạm. Tài xế ôtô khách không có nồng độ cồn và chất kích thích trong người.

Ngày 5/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vào tối trước đó, các thợ lặn đã tìm thấy 2 thi thể mắc kẹt trong tàu cá bị chìm trên biển. Danh tính 2 người tử vong là anh H.Đ.Đ. và anh T.V.H., cùng trú tại phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai). Trước đó, vào khoảng 2h ngày 3/5, tàu cá số hiệu NA 4611 TS (dài 8m) khi đang hành nghề câu mực cách bờ khoảng 5 hải lý thì bị giông lốc đánh chìm. Trên tàu có anh H.Đ.Đ. (SN 1990, làm thuyền trưởng); 2 thuyền viên là các anh H.Đ.T. (SN 1989) và T.V.H. (SN 1985), cùng trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Sau khi tàu chìm, anh T. được thuyền nhỏ của ngư dân đánh bắt gần đó cứu sống, còn anh H. và anh Đ. mất tích.

Ngày 5/5, UBND xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã phát đi thông báo tìm người thân của một bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã.Cụ thể, lúc 5h30 ngày 29/4, tại khu vực dốc đá Trọng Minh, thôn Bắc Hội (xã Hiệp Thạnh), người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi cùng giỏ đồ và thùng giấy để ven đường. Bé gái cân nặng khoảng 4 kg. Trong giỏ có thư viết tay tiết lộ bé tên là Nhật Vy, sinh ngày 13/4/2024, đồng thời cho biết mẹ không có khả năng nuôi bé, nhờ người có duyên chăm sóc bé. Hiện, UBND xã Hiệp Thạnh đã tạm thời giao cháu bé nói trên cho gia đình người phát hiện sự việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé.

Ngày 5/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định công nhận thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính), tỉnh Nam Định đạt tiêu chí đô thị loại II. Theo quyết định, thành phố Nam Định có phạm vi 120,9 km2, gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP Nam Định hiện hữu và huyện Mỹ Lộc hiện hữu; có 36 đơn vị hành chính cấp xã. Khu vực nội thị dự kiến có diện tích là 56,38 km2 gồm các phường hiện hữu và khu vực dự kiến thành lập 4 phường. Khu vực ngoại thị dự kiến có diện tích là 64,52 km2, gồm 9 xã còn lại của huyện Mỹ Lộc (Mỹ Hà, Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Thành, Mỹ Tiến, Mỹ Thắng, Mỹ Tân, Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận). Thành phố Nam Định là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa của tỉnh, có vị trí địa lý thuận lợi khi tiếp giáp với vùng Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nhờ mưa dông, hôm nay Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng Tây Bắc từ 29-32 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 7-9/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 7-8/5 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)