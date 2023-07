Công an Vĩnh Long điều động nhiều cán bộ

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Chôm - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ, bao gồm:

Điều động Trung tá Võ Minh Phới - Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Mang Thít.

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Bé Ba - Phó trưởng Công an huyện Mang Thít đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh.

Điều động Thượng tá Phạm Thanh Vàng - Phó trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Vũng Liêm.

Điều động Thượng tá Trần Minh Trung - Phó trưởng Công an huyện Vũng Liêm đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh.

Điều động Thượng tá Nguyễn Minh Quang - Phó trưởng Công an huyện Long Hồ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh.

Điều động Thượng tá Trần Minh Thống - Phó trưởng Phòng Ngoại tuyến, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Long Hồ.

Điều động Thượng tá Kim Sang - Phó trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Tam Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chúc mừng các cán bộ giữ vị trí công tác mới.

Ông Tính đề nghị các cán bộ được điều động tiếp tục không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nêu cao vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo chỉ huy; duy trì đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Cùng với đó, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.