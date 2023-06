Thưởng nóng hơn 100 triệu đồng cho lực lượng công an tại Vĩnh Long

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Phan Ngọc Tính – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) và Thiếu tá Thiệu Ngọc Phan Thanh Hoài (cán bộ Phòng CSHS); tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Công an thị xã Bình Minh và 4 cá nhân thuộc Công an thị xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSHS vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn thị xã Bình Minh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với đó, Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã trao thưởng nóng 75 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể gồm: Phòng CSHS; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Công an thành phố Vĩnh Long; Công an thị xã Bình Minh; Phòng Kỹ thuật hình sự; Công an phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh.

Đồng thời, trao thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng của Bộ Công an cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và 15 triệu đồng cho tập thể Công an thành phố Vĩnh Long.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long bắt quả tang Trần Việt Thái (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe ô tô đang giao 17.350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu cho Nhâm Hồng Loan (SN 1973) và Dương Hoàng Minh Tâm (SN 1996), cùng ngụ phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng Loan, công an phát hiện, tạm giữ thêm 950 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Còn vụ giết người ở thị xã Bình Minh xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 19/5, tại một nhà nghỉ. Phòng CSHS phối hợp với Công an thị xã Bình Minh tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân được xác định là N.M.Đ (SN 1997, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án là Lê Tân Định (SN 2006, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình đã đưa Định đến Công an thị xã Bình Minh để đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.