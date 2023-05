Dũng cảm lao mình xuống sông cứu người

TPO - Ngăn cản không kịp, khi chị Q. nhảy xuống sông, anh Hải nhanh chóng nhảy theo để tiếp cận, giữ chặt chị rồi đưa vào bờ.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp chính quyền xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng anh Lê Thanh Hải (47 tuổi, ngụ ấp 4, xã Thạnh Phú) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Trước đó, trưa 12/5, anh Hải điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 53 hướng từ thành phố Trà Vinh đi huyện Càng Long.

Khi đến giữa cầu Ba Si (thuộc ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long), anh Hải nhìn thấy chị K.T.T.Q. (22 tuổi, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) điều khiển xe mô tô đi cùng chiều, có biểu hiện khác thường, dừng giữa cầu, bỏ xe leo qua lan can.

Anh Hải chạy đến ngăn cản nhưng chị Q. đã nhảy xuống sông. Ngay sau đó, anh Hải nhanh chóng nhảy theo tiếp cận, giữ chặt chị Q. để đưa vào bờ.

Anh Hải sắp bị kiệt sức nhưng may mắn có người dân đánh bắt cá gần đó đến hỗ trợ anh Hải và đưa chị Q. vào bờ an toàn. Hành động của anh Hải được mọi người cảm phục, ngợi khen.