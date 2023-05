Tạm giữ hơn 18.000 bao thuốc lá lậu vận chuyển từ Long An về Vĩnh Long

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ hàng cấm, tạm giữ 18.300 bao thuốc lá lậu.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Long bắt quả tang đối tượng Trần Việt Thái (SN 1993, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe ô tô biển số 63A – 140.61 đang giao hàng cấm cho Nhâm Hồng Loan (SN 1973) và Dương Hoàng Minh Tâm (SN 1996) cùng ngụ phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Kiểm tra phương tiện, công an phát hiện trên xe có cất giấu 17.350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu với các nhãn hiệu Jet, Hero và Scott. Tiếp tục kiểm tra nhà Nhâm Hồng Loan, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ thêm 950 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Qua làm việc, Trần Việt Thái đã thừa nhận vận chuyển số thuốc lá nhập lậu trên từ cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An về tỉnh Vĩnh Long để giao cho Nhâm Hồng Loan. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh Kỳ