Bộ Công an phân công Người phát ngôn thay Trung tướng Tô Ân Xô

TPO - Ngày 6/7, Bộ Công an đã phân công Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Công an.

Cũng theo thông báo của Bộ Công an trân trọng thông báo, thực hiện Nghị định số 09/2017, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.(Người phát ngôn Bộ Công an).

Theo đó, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thay Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an được giao nhiệm vụ mới.