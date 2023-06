Bộ Công an đang truy quét nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk

TPO - Ngày 11/6, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, rạng sáng 11/6, một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân.