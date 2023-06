Bắt hai nghi phạm cướp giật tài sản, thu giữ súng, bình xịt hơi cay

TPO - Khám xét nơi ở của hai nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng, 4 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay và 1 xe máy là phương tiện gây án.

Ngày 7/6, tin từ Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đã bắt hai nghi phạm cướp giật tài sản là Lý Gia Bảo (24 tuổi, ngụ phường 10, TP. Mỹ Tho) và Châu Tuấn Kiệt (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau cướp giật tài sản.

Khoảng 7 giờ ngày 2/6, Bảo và Kiệt điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường nội ô TP. Mỹ Tho. Khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho, phát hiện chị Nguyễn Thị Đ., ngụ xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho có đeo sợi dây chuyền.

Kiệt và Bảo liền áp sát, giật sợi dây chuyền gần 5 chỉ vàng 18k, trị giá khoảng 20 triệu đồng của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, xác minh, truy cứu thông tin, hình ảnh, truy “nóng” và bắt giữ 2 nghi phạm tại một nhà trọ thuộc ấp 2, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, sau hơn 2 giờ gây án.

Làm việc với công an, Bảo và Kiệt còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện 1 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn phường 10, TP. Mỹ Tho.

Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm tại xã Trung An, lực lượng công an thu giữ 2 sợi dây chuyền, 1 khẩu súng Rulo bằng kim loại, 4 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay và một xe máy là phương tiện gây án.

Hiện Công an TP. Mỹ Tho tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để tiếp tục điều tra mở rộng án.