Bắt đối tượng lừa 300 triệu tiền 'chạy án' của gia đình bị can vụ cướp

TPO - Chiều 5/6 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thỏa (41 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.